Granada CF

Anquela: «El Granada es el mejor equipo porque viene de ganar dos partidos fuera»

El entrenador del Oviedo opta por poner calma en la situación del cuadro asturiano y elogia al Granada

Jueves, 13 diciembre 2018

Juan Antonio Anquela volverá a Los Cármenes con la necesidad de que impere la calma y se dé una mejoría en su bagaje defensivo. Y es que según el propio técnico, en el haber y deber de goles hay un desfase con el que será difícil puntuar lejos del Tartiere.

«A mí no me afecta y espero que a mis chavales tampoco. Esto debe ser tranquilo, a muy largo plazo», comentó sobre ese proceso de crecimiento que debe basarse en la tranquilidad, algo «imposible, porque aquí si no hay problemas los buscan».

Ya cuestionado por el rival, el Granada, Anquela recordó que «no les han regalado nada, es el mejor equipo porque viene de ganar dos partidos fuera de casa 0-1, que es muy difícil y lo hacen con una solvencia tremenda», ha elogiado de un conjunto que él sabe difícil y exigente, pues ya fue el inquilino local del banquillo de Los Cármenes, la cita ineludible con la que el Oviedo arranca un duro tramo de la competición.