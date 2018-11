Granada CF Ángel Montoro, a punto para su regreso a la isla Montoro intenta frenar a Adrián Ramos, actual compañero en el Granada, defendiendo la camiseta de Las Palmas. / FERMÍN RODRÍGUEZ El valenciano actuó temporada y media en Las Palmas, próximo rival | Los amarillos le dieron la opción de volver a Primera ocho cursos después de su debut con el Valencia CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Jueves, 15 noviembre 2018, 00:40

La ausencia de Ángel Montoro ante el Numancia se notó. Era de esperar, es un espécimen único en la plantilla, pues no hay un mediocentro de sus características. Quizá con su concurso y su claridad de ideas en el campo el Granada habría sido capaz de encontrar el hueco para perforar la defensa numantina. Nunca se sabrá. El caso es que el valenciano está de vuelta tras cumplir un partido de sanción justo cuando el equipo rojiblanco encara tres de los compromisos más exigentes de la temporada.

Empezará este viernes en Las Palmas, un lugar que no le resulta nada extraño a Montoro, pues allí jugó dos temporadas antes de recalar en el Granada. Fue un premio para él, ya que le permitió volver a jugar en Primera, algo que no había sucedido en las ocho temporadas anteriores. Desde que debutó en la máxima categoría con 19 años en el Valencia, con el que jugó cuatro partidos de Liga en la temporada 2007/08, comenzó un largo peregrinar por Segunda B y Segunda que le llevó a Murcia, Irún, de vuelta a Valencia, Huelva, Almería y Las Palmas.

Llegó al equipo amarillo en el mercado de invierno de 2016 después de completar una gran primera vuelta en el Almería en Segunda. Fue un fichaje «sorpresa», recuerda Edu López, periodista del diario La Provincia de Las Palmas. No porque no reuniera características suficientes, sino porque el club no estaba buscando un mediocentro de ese corte. No era una de las «necesidades» para reforzar la plantilla. Quique Setién dio el «visto bueno».

A las órdenes del técnico cántabro jugó en aquella segunda vuelta nueve partidos, cinco de ellos de titular. «Es un entrenador con las ideas muy claras. Todo el mundo conoce su filosofía de juego. Sus equipos hacen un fútbol maravilloso. Le estoy muy agradecido porque el tiempo que estuve con él disfruté muchísimo. En Primera, encontrarte un equipo que juegue de esa manera... Ahora está demostrando en el Betis que es un gran entrenador», contaba Montoro a IDEAL sobre él en una entrevista anterior.

Precisamente de la mano del actual entrenador verdiblanco vivió sus mejores partidos con la camiseta de la UD Las Palmas en su primera etapa. El valenciano fue uno de los mejores en un partido que acabó en derrota para su equipo pero del que recibieron muchos elogios los insulares, el 1-2 frente al Real Madrid. Aquella media temporada tuvo bastante protagonismo y un «buen rendimiento», recuerda Edu López. El equipo amarillo logró salvar la categoría con mucha solvencia –undécimo– con una idea de fútbol que caló en la escuela canaria y que hizo pensar en un siguiente curso ilusionante.

Aquel verano de 2016 la competencia en el seno del conjunto insular creció. «Nunca dio un problema, siempre aceptó su rol», recuerdan desde Las Palmas pese a la pérdida de minutos evidente. La irrupción de un futbolista como Roque Mesa le eclipsó de algún modo, aunque en determinados partidos compartieron escenario, al asentarse Montoro como pivote para dar salida al juego del equipo canario. Vicente Gómez, ahora en el Dépor, o Kevin-Prince Boateng también formaban parte de aquel centro del campo de mucho peso. De sus 17 actuaciones en Liga se recuerda el gran partido que hizo en el Vicente Calderón ante el Atlético de Madrid (1-0), en el que el conjunto de Setién estuvo a gran nivel pese a la derrota.

Vivió en primera persona la decadencia de un equipo hecho para soñar que acabó salvando la categoría sin ninguna brillantez en una temporada cargada de asuntos extradeportivos, tras el anuncio por parte de Quique Setién de que no seguiría en Las Palmas al acabar la campaña meses antes de que esto se produjera. Esta comunicación, unida a los escándalos internos del vestuario, degeneró en reproches aireados a la opinión pública. Al final de la temporada, Montoro acababa contrato y se le presentó la oportunidad de ser protagonista en un equipo recién descendido a Segunda como el Granada.

Dos enfrentamientos

Como jugador de Las Palmas, Ángel Montoro vivió dos partidos ante su actual equipo, ambos en Los Cármenes, donde ahora es uno de los jugadores más queridos. En la temporada 2015/16 fue titular en aquella victoria rojiblanca por 3-2 con remontada incluida que quedó bajo sospecha de amaño, con investigación incluida de la Liga, que descartó el caso. Montoro jugó aquel día 69 minutos. Era la última jornada y el equipo granadinista amarró la salvación en el último momento.

Al año siguiente un golazo de Andreas Pereira decantó el choque del lado rojiblanco en una cita –se disputaba la jornada 16– menos trascendente y en la que Montoro volvió a ser titular y disputó el partido completo.

El valenciano jugó un total de 28 partidos de Liga con la UD Las Palmas. Ahora se enfrentará a su exequipo en una categoría inferior y como pieza fundamental en el esquema de Diego Martínez. Un duelo de aspirantes que servirá para calibrar sus estados de ánimo.