Los perfiles del ascenso: José González El alumno aventajado tiene en sus botas un diamante en bruto Al mediocentro le pasó factura su juventud en una posición dominada por la pareja Montoro-San Emeterio FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Martes, 2 julio 2019, 13:51

José Antonio González acude cada día a la Ciudad Deportiva con el ánimo del que comienza, el compromiso de un veterano titular y la capacidad suficiente para serlo en un futuro no muy lejano. En sus botas se guarda un talento único para poner el balón allá donde lo ve la mente. Y es que si Montoro es la brújula del equipo, no hay mejor alumno para él que José Antonio. En verano siguió el camino de Adri Castellano y Aarón para dar otro paso más en su carrera deportiva. No era fácil sumar minutos en Segunda en una posición en la que prima la experiencia, sin embargo el joven cordobés ha sido una de las opciones más contempladas por Diego Martínez cuando faltaban piezas en la sala de máquinas rojiblanca.

En pretemporada se ganó la renovación con el club y el derecho a debutar en Segunda, sumando minutos desde el banquillo en las primeras jornadas. Su primer examen de nivel fue ante el Numancia en casa. José Antonio debía tomar las riendas de un equipo en superioridad numérica y hacer olvidar la ausencia de Montoro, rompiendo el bloqueo defensivo soriano. No pudo aprobar a la primera, pero en Pamplona tendría su reválida. Salió de inicio contra todo pronóstico y completó un partido muy maduro, exhibiendo su buen pie para mover el balón. Sin embargo, su actuación se recordará por una desafortunada jugada en la que se lesionó y llegó el único gol local. Una experiencia que le servirá para crecer en un futuro que es suyo.