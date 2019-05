Granada CF El alta de Álex Martínez abre el abanico de Diego Álex Martínez controla el esférico en un Granada-Almería. / Pepe Marín El lateral zurdo regresa tras cinco meses en el dique seco FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Viernes, 3 mayo 2019, 11:24

Álex Martínez ya tiene el alta médica completa y, con él, el técnico nazarí vuelve a contar con el lateral zurdo que arrancó la temporada como titular. El infortunio se cebó con el sevillano, que arrastraba molestias en su talón desde hacía varios meses, en el importante choque del Granada en Málaga. En la primera parte del encuentro en La Rosaleda, Álex Martínez se tiraba al césped tras notar un fuerte pinchazo. Poco después se supo que la avería era grande. Una rotura en el tendón de Aquiles que le iba a dejar fuera del escenario competitivo durante unos tres meses.

Ese era el periodo de recuperación que, teniendo en cuenta lo doloroso de la lesión, la dificultad de readaptación y el ritmo competitivo exagerado que había alcanzado Segunda en general y el Granada en particular, se ha alargado hasta los cinco meses de trabajo para volver a la actividad. El canterano bético entrena con relativa normalidad desde hace primeros de abril, aunque ni el cuerpo técnico ni el propio jugador querían dar un paso en falso en una recuperación que «juega con los umbrales del dolor», según comentaba Diego Martínez.

Ahora el técnico gallego recupera al que arrancó como titular, pero la fase de la temporada no permite probaturas. Si por algo se caracteriza el esquema de Diego Martínez es por no mutar si está funcionando. Así las cosas, lo lógico es que Quini se mantenga en el once como lateral zurdo y que Álex Martínez vaya entrando en convocatorias para guardar las espaldas del cordobés en detrimento de Adri Castellano.

Lo que es innegable es lo positivo de una noticia que amplía el abanico de posibilidades en defensa. La polivalencia de Quini y el buen rendimiento de Álex Martínez en las dos temporadas como rojiblanco permiten al preparador jugar con las posiciones en defensa si la zaga habitual se viera obligada a romperse. Una sanción de Víctor Díaz, por ejemplo, permitiría ahora la titularidad de Quini en su banda natural y la entrada del ex bético Álex. También podría jugar Quini en la derecha y Víctor en el centro si por sanción o lesión Germán o José Antonio Martínez se quedaran al margen de alguna jornada.

El paso de las jornadas y la consecución o no de un ascenso directo a tiro dirán si el regreso al campo de Álex Martínez se precipita o no. Ahora la única baja de larga duración es la de Fran Rico, que sigue los pasos del lateral zurdo para estar disponible lo más pronto posible. Más allá de que disputen más o menos partidos, es esperanzadora la posibilidad de ver a Rico en una de las próximas convocatorias.