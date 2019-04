Granada CF Aliados en 'la rojita' y rivales en la pelea por el ascenso Montoro (d), campeón de Europa con España sub-19. / /IDEAL Víctor Díaz y Montoro coincidieron en la selección española sub 19 con el malaguista Adrián González ANTONIO NAVARRO GRANADA Jueves, 4 abril 2019, 00:06

El Granada-Málaga del próximo sábado será una ocasión propicia para que, sobre el césped del Nuevo Los Cármenes, se reencuentren tres futbolistas que hace ya más de una década ayudaron a que la selección española sub 19 consiguiese uno de los éxitos más importantes de su historia: el Europeo del 2007. En aquel año, los canteranos del Sevilla (Díaz), del Valencia (Montoro) y del Real Madrid (Adrián) se ganaron la confianza de los técnicos de la sub19, Ginés Meléndez primero y Juan Santisteban después, y sus actuaciones llevaron al combinado español a ser uno de los favoritos de ese torneo, del que finalmente saldría vencedor.

Víctor Díaz, Montoro y Adrián fueron compañeros habituales en las convocatorias de 'la Rojita' durante la fase de clasificación para el citado Europeo, en la que Adrián (con 19 años de edad) marcó las diferencias y anotó tres goles.

El equipo español tenía muy buena pinta y junto a los dos futbolistas hoy del Granada y al mediapunta del Málaga solían jugar jóvenes promesas que con el tiempo terminarían dando el salto a la absoluta como el guardameta Sergio Asenjo (hoy en el Villarreal), el lateral derecho César Azpilicueta (hoy en el Chelsea) o el mediocampista Juan Mata (hoy en el Manchester United).

El calendario de aquella temporada quiso que los dos jugadores granadinistas y Adrián separaran sus caminos en julio de 2007. Y es que mientras Víctor Díaz y Montoro tuvieron la oportunidad de jugar y conquistar el Europeo de Austria con el combinado sub 19 (victoria por 1-0 en la final disputada ante Grecia), a Adrián le tocó dar el salto a la selección sub 20 para jugar el Mundial de Canadá. Aquel combinado sub 20 tenía futbolistas que marcaban la diferencia como el portero Adán (hoy en el Atlético), el defensa Gerard Piqué (hoy en el Barcelona) o el delantero Adrián López (hoy en el Oporto), pero el 14 de julio sintió como se le atragantaba la República Checa en el partido correspondiente a los cuartos de final de la cita mundialista.

El duelo acabó con empate a cero, la prórroga con 1-1 (Mata marcó el gol español) y la tanda de penaltis con victoria checa por 3-4. Adrián marcó el 2-1 provisional en esta tanda de penaltis, pero los fallos desde los once metros de Marc Valiente y de Gerard Piqué obligaron al combinado español a regresar a casa antes de tiempo.