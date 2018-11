Granada CF Álex Martínez queda sin sanción y podrá jugar en Málaga P. M. Su nombre tampoco aparece en la resoluciones del Comité de Competición y su expediente ha quedado archivado Jueves, 29 noviembre 2018, 16:54

Álex Martínez podrá jugar finalmente el próximo partido del Granada, ante el Málaga, al cerrarse el expediente abierto sobre él sin efecto alguno, dentro de las resoluciones del Comité de Competición.

Todo vino a raíz de las observaciones recogidas en el acta arbitral del último encuentro del equipo, ante el Sporting de Gijón, en el que el colegiado Ocón Arráiz recogía unas palabras del lateral contra uno de sus asistentes, atestiguando que le dijo «¡sois malísimos!», de forma repetida, aunque sin hacer constar que le amonestara.

Martínez parecía haberse librado ayer de la sanción tras no aparecer su nombre entre los sancionados por Competición, pero no ha sido hasta que se ha comprobado que su caso tampoco aparece en el apartado de resoluciones para deparar la tranquilidad de club y deportista. Si no tiene ningún problema físico estará en La Rosaleda.