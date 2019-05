Granada CF Álex Martínez: «Debemos llenar el campo el viernes porque para nosotros es importante el apoyo de la gente» Álex Martínez (derecha) pugna con Juancho en un entrenamiento. / /P.V./GCF El lateral izquierdo del Granada se siente «al cien por cien» tras una lesión en el tendón de Aquiles que lo ha tenido más de cinco meses de baja y con dolores constantes «en los últimos tres años y medio» A.N. GRANADA Miércoles, 8 mayo 2019, 14:21

El lateral izquierdo del Granada Álex Martínez compareció este miércoles en la Ciudad Deportiva para hablar de la actualidad del equipo y también de su situación personal, puesto que en estos momentos está en condiciones de jugar los próximos partidos después de haber estado cinco meses sin participar a causa de una grave lesión en el tendón de Aquiles. Estas fueron sus palabras:

-SENSACIONES TRAS RECIBIR EL ALTA MÉDICA: «Mi sensación personal es bastante buena. Estoy súper contento de haberme recuperado bien de la lesión y quiero darle las gracias al servicio médico porque han hecho conmigo un trabajo increíble y aprovecho para darle las gracias públicamente. El equipo está con ganas de que llegue el viernes, nos jodió un poco que nos empataran al final en Oviedo porque teníamos el partido bastante controlado, pero bueno: el fútbol es así. El punto que sacamos es bueno y ahora toca seguir».

-RECUPERACIÓN MÁS LENTA DE LO PREVISTO: «No pensábamos que iba a durar tanto pero ha sido una lesión bastante complicada. Me podía haber roto del todo y decidimos no arriesgar. Yo trabajo al máximo para intentar coger la forma lo antes posible y cuando el míster vea oportuno que ayude al equipo estaré preparado para rendir al máximo».

-DESDE FUERA, ¿CÓMO HAS VISTO ESTE TRAMO DE LA TEMPORADA?: «Lo he pasado bastante mal estos meses porque cuando estás acostumbrado a estar dentro y ayudar y no puedes hacerlo pues estás mal, te sientes nervioso. Pero el equipo me ha alegrado los días, porque ha competido al cien por cien, con equipos grandes, pequeños, con el campo mojado, con el campo seco...Y si estamos donde estamos es porque el equipo está trabajando a un nivel increíble y eso es lo que tenemos que hacer».

-OPCIONES PARA LOGRAR EL ASCENSO DIRECTO: «La única clave que hay es ganar el viernes. Es el próximo partido, jugamos ante el Tenerife, que necesita los puntos como nosotros, que nos va a poner las cosas complicadas, pero jugamos con nuestra afición, debemos llenar el campo porque para nosotros es importante que nuestra gente esté con nosotros y nuestra tarea es seguir como estamos jugando, que estamos haciendo un trabajo increíble».

-DESCARTE EN EL ÚLTIMO PARTIDO: «A mí no me comunicaron que me iba a quedar fuera pero aunque podía suceder yo era el más feliz de la plantilla. No tengo nada de molestias, no sabía lo que era no tener molestias en los últimos tres años y medio y para mí fue una buena noticia ir con el equipo, ayudarlo y yo voy a estar trabajando para convencer al míster».

-LO MÁS COMPLICADO DE ESTOS 5 MESES: «Cuando uno está jugando tiene que valorar eso. Cuando uno no juega ve a sus compañeros, trabaja en el gimnasio, pero ahora ya estoy bien y contento. El año pasado jugué 42 partidos y sufrí, tenía mucho dolor pero tuve la oportunidad de jugar y la aproveché al máximo. El dolor se convirtió en crónico, ya estaba acostumbrado a vivir con él pero con esta recuperación ya estoy bien, al cien por cien, no me molesta nada y eso para mí es lo más importante».

-PAPEL DE QUINI Y DE ADRI: «Les tengo un cariño especial a los dos. Ahora mismo está jugando Quini y lo está haciendo increíblemente bien. Me alegro mucho por él, porque el año pasado no tuvo muchas oportunidades, pero este año está demostrando lo grande que es y cuando Adri tuvo su oportunidad también lo hizo fenomenal. Esto es un equipo y por eso estamos donde estamos, tenemos una competencia sana y en el caso de Quini ya digo que me alegro de que le vaya todo bien porque se lo merece».