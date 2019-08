Mercado de Fichajes Alejandro Pozo podría regresar al Granada para tener los minutos que se le niegan en Sevilla Pozo recibe ante la presión de Soldado. / A. Aguilar El jugador llevaría a día de hoy el dorsal 27 en Sevilla, muestra inequívoca de su rol secundario en el Pizjuán FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Domingo, 18 agosto 2019, 03:37

El regreso de Alejandro Pozo al Granada no puede darse, ni mucho menos, por descartado después de que Julen Lopetegui decidiera no incluirle en la relación de convocados para viajar a Barcelona, donde los sevillistas debutarán hoy en Liga ante el Espanyol. Destinado, a priori, a no gozar de demasiados minutos a pesar de su buena pretemporada, el camino de vuelta a Los Cármenes se habría reabierto por decisión propia del jugador, al que se le ha asignado el dorsal 27. Así las cosas, el deseo de Pozo no sería otro que el de regresar a la disciplina rojiblanca, donde tendría muchas más posibilidades en el césped.

La operación no sería otra que una cesión a Granada, donde Diego Martínez le abriría los brazos para reforzar la banda. Para ello, primero habría de darse la renovación del joven extremo con el Sevilla. Monchi y la cúpula deportiva sevillista saben el talento que atesora el 'Giraldillo', por lo que atar su continuidad y cederlo al equipo que lidera Diego Martínez no parece una mala opción.

Sería otro regreso al que se abre la puerta, después de que los últimos días hayan dejado a Fede San Emeterio en un segundo plano en Pucela. El 'Cemento' cántabro se fue, profesional como acostumbra, a Valladolid, pero el Granada buscaría recuperarlo para este curso.