Granada CF Alberto Martín no piensa en salir ya y Germán renovará en ocho partidos Germán renovará contrato si juega ocho partidos más. / R.L.Pérez y P.Marín El Granada aún no ha abordado la situación de aquellos jugadores que cumplen contrato en junio del próximo año 2019, pero está al tanto FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Viernes, 28 diciembre 2018, 01:03

Pronto llegará el nuevo año y, con él, muchos jugadores saldrán al mercado de fichajes al restarles solamente seis meses para terminar contrato con sus respectivos clubes. El Granada no es una excepción y tiene en esa tesitura a cinco de sus piezas importantes: Álex Martínez, Víctor Díaz, Germán Sánchez, Nico Aguirre y Alberto Martín.

De ellos, los tres primeros son claves por su constante peso en el once titular de Diego Martínez, mientras que el argentino está sumando minutos de utilidad y el último es el capitán de los rojiblancos. Se trata de un hombre de grupo que fomenta la unión del vestuario y siempre se ha mostrado comprometido con el club nazarí. Quizá por eso, aunque el club no ha iniciado conversaciones para su renovación, Alberto Martín no contempla salir al mercado el próximo mes de enero, según aseguran fuentes cercanas al extremeño. Al mediocentro no le falta cartel en Segunda, si bien ha ido perdiendo protagonismo con las llegadas de Aguirre y San Emeterio, y ciertas lesiones que han minado su principio de temporada. Sin embargo, él está feliz en el Granada. Por otro lado, el argentino Aguirre, que firmó por una sola temporada, renovaría automáticamente en caso de ascenso a Primera.

El club tampoco ha contactado con Víctor Díaz y Álex Martínez, aunque los dirigentes son conocedores de la situación. Los sevillanos han sido piezas inamovibles en el esquema del Granada. Oltra primero, Morilla y Portugal después, y ahora Diego Martínez, han confiado en el largo recorrido de Álex Martínez y la fiabilidad de Víctor Díaz, al que incluso se vio de central con gran resultado. El canterano bético no pasa por su mejor momento debido a la importante lesión en el tendón de Aquiles que le mantendrá alejado del terreno de juego otros dos meses. Por su importancia y buen desempeño en el terreno de juego, son dos jugadores más que atractivos para clubes de Primera y Segunda si no renovaran con el Granada.

Renovación automática

El caso que menos podría preocupar a la dirección deportiva es el de Germán Sánchez. El central gaditano cuenta con una cláusula en su contrato por el que renovaría automáticamente si jugaba 40 partidos en las dos temporadas que firmó con el Granada. Germán, que ha alcanzado un gran nivel esta temporada al abrigo de los minutos que el técnico gallego le dispensa, es uno de los puntales del equipo y el líder de la zaga. Por ello, a estas alturas sería impensable que el defensa andaluz no sume pronto ocho compromisos para llegar a la cifra que prolongue en el tiempo su relación contractual con la entidad rojiblanca.