El Albacete se impone a Las Palmas y vuelve a ser segundo
El Granada le había arrebatado momentáneamente el segundo lugar en la tabla tras ganar en Lugo
FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Sábado, 20 abril 2019, 20:42

El Albacete, aunque empatado a 64 puntos con el Granada, vuelve a ser el segundo clasificado y, por ende, el equipo que obtendría a día de hoy el ascenso directo en detrimento de los rojiblancos. Los de Diego habían vencido 1-2 en Lugo, rebasando de nuevo al conjunto alba en esta carrera de fondo en la que se ha convertido el tramo final de Segunda.

El Albacete no permitió que esa situación perdurara en el tiempo venciendo en su feudo a Las Palmas (4-2) en uno de los partidos más esperados de la jornada. No decepcionó el encuentro, que en el minuto 35 ya había dejado cinco goles, algunos de ellos de muy bella factura. Bela abrió el marcador en el minuto 7 y nada más sacar de centro anotó Rubén Castro el empate (minuto 8). No frenó la locura ahí. Eugeni metió el 2-1 en el minuto 9.

Eric consiguió devolver las tablas al marcador llegada la media hora, pero Febas hizo sólo dos minutos después el 3-2 con el que se llegaría al receso. Un golazo de Eugeni nada más salir de vestuarios cerró el encuentro.