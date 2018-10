Femenino Alba Pérez, titular con España sub 19 María Valenzuela ha sido citada con la Selección sub 17 OLEA GRANADA Martes, 9 octubre 2018, 01:10

La jugadora del Granada Alba Pérez debutó como titular con España sub 19 en una victoria ante Escocia por 0-1, en el Torneo Exentos de la UEFA. El segundo encuentro disputado, el sábado, concluyó con empate ante Dinamarca y Alba Pérez no actuó. El tercer partido será hoy ante Francia. Por otra parte, la guardameta María Valenzuela ha sido citada por España sub 17.