La afición rojiblanca disfruta en masa en La Rosaleda

No es fácil dejarse oír en un estadio La Rosaleda, máxime si se registra una entrada superior a los 23.000 espectadores. Lo logró de nuevo la hinchada del Granada, que se desplazó en masa para vivir 'in situ' el derbi entre los dos vecinos. Alrededor de 1.500 aficionados granadinistas -el Málaga había enviado 600 entradas para el sector visitante de la grada- se dieron cita en el estadio malacitano, donde disfrutaron de una gran victoria de su equipo ante uno de los rivales más potentes de la categoría, que aún no había perdido como local. Durante el día hubo máxima cordialidad en los alrededores del estadio y dentro cada uno apoyó a su equipo con deportividad. El más de millar de rojiblancos vivieron el más dulce regreso a casa.