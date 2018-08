GRANADA CF Adrián Ramos: «Vamos por buen camino» El delantero del Granada define como «una lástima» la marcha de su hasta ahora compañero Joselu A. NAVARRO GRANADA Domingo, 12 agosto 2018, 00:00

El delantero del Granada Adrián Ramos manifestó a la conclusión del encuentro que los rojiblancos disputaron ante el Málaga CF que «queda una semana para que empiece LaLiga, vamos por buen camino, hemos trabajado durante cuatro semanas a un nivel muy alto y esperamos llegar de la mejor forma a Elche y comenzar el campeonato con un buen resultado».

El punta cafetero admitió que se había despedido de Joselu y dijo que sentía «lástima» por su marcha debido a que «Jose es un gran compañero y solo cabe desearle lo mejor, que pueda seguir triunfando y lo cierto es que le deseamos lo mejor todos».

En el apartado personal Ramos apuntó que «gracias a Dios estoy bien, he trabajado en todos los entrenamientos y estoy contento por eso y conociendo mejor a los compañeros, sobre todo a los de arriba, que será fundamental para esta temporada. Independientemente de cómo juguemos (en cuanto a esquemas) yo intentaré aportar lo mejor al colectivo. Cuando yo he jugado solo se han visto buenos momentos. Igual cuando he estado con Juancho o con Rodri. Lo principal es que nosotros estemos bien y le podamos aportar al equipo».

Por último, en relación a su continuidad en el club durante este año afirmó que sigue porque «como dije hace un año en una entrevista creo en el proyecto que tiene este club. Las cosas no son fáciles, pero hay que trabajar para conseguirlas y ahora hay que concentrarse en prepararse y llegar en la mejor forma al próximo partido. En lo personal yo quiero marcar muchos goles y celebrar muchas victorias».