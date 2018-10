Granada CF Adrián Ramos: «Aunque pusimos mucha intensidad no pudimos marcar ningún gol» El delantero colombiano considera que la actuación arbitral influyó «un poco» en el resultado final A. NAVARRO GRANADA Sábado, 20 octubre 2018, 21:54

Adrián Ramos señaló a la conclusión del Alcorcón-Granada que los futbolistas rojiblancos «no nos vamos contentos por el resultado. Intentamos ir a buscar el partido pero no tuvimos ni la fortuna de marcar un gol que nos diera un punto».

El punta colombiano fue diplomático al apuntar que las jugadas polémicas «quedan a criterio del juez. El partido fue muy intenso, ellos aprovecharon la que tuvieron y nosotros aunque pusimos mucha intensidad no pudimos marcar ningún gol».

Indagando en la actuación arbitral, terminó confesando que el árbitro «influye un poco» en el resultado del partido, pero «más allá de esto el equipo tuvo buena reacción (tras el gol), buscó el empate y no se dio. Cuando estábamos once para once el partido estaba parejo y al final, ellos teniendo un hombre más pensarían que tomarían el control, pero nosotros dimos un paso al frente y no nos bastó».

Para el ex del Borussia Dortmund la clave estuvo en que «no tuvimos la fortuna de marcar. Lo importante es que lo intentamos, fuimos al frente con nuestra identidad y hay que seguir trabajando. Yo como delantero también quisiera marcar, eso siempre preocupa (no marcar), pero seguiré trabajando y ya esperemos que pueda marcar en los próximos partidos».