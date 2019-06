Granada CF Adrián Ramos confirma que seguirá en el Granada al menos hasta diciembre Ramos celebra un gol con el Granada esta temporada. / /A.A. El atacante reconoce que tiene ganas de volver al América pero que piensa cumplir el contrato que lo vincula al Granada los próximos meses ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 22 junio 2019, 02:44

El delantero del Granada Adrián Ramos despejó las dudas existentes sobre su futuro más inmediato en una entrevista concedida al programa radiofónico Zona Libre de Humo, en la que recordó que sigue «con contrato en Granada» hasta diciembre de 2019 y que los rumores que lo situaban de vuelta en el América de Cali no tienen fundamento a corto plazo: «Cada seis meses me llaman para lo mismo. Creo que siempre he dejado las cosas muy claras y mientras tenga un contrato va a ser muy difícil».

De todas formas no cerró del todo su regreso al equipo caleño porque «uno no sabe qué pueda pasar el día de mañana pero la realidad es que América siempre ha tenido el interés y yo siempre he querido volver. Ahora hay un contrato y solo pienso en eso», apuntó.