Granada CF El adiós de Joselu puede desbloquear la llegada de Pozo y San Emeterio Los dos canteranos sevillistas están muy cerca del club rojiblanco, pero en la contratación del segundo hay otros factores que influyen A. N. GRANADA Lunes, 13 agosto 2018, 02:21

Como en una partida de dominó, el movimiento de unas fichas en la plantilla del Granada va a implicar inexorablemente el movimiento de otras. La inminente salida de Joselu al Oviedo, no anunciada aún de manera oficial pero acordada ahora sí por ambas partes, va a permitir al equipo rojiblanco volver a posicionarse en el mercado de fichajes sin sentirse ahogado por estar incumpliendo los límites de su tope salarial.

El ahorro en el salario del punta onubense, que rondaba los 600.000 euros anuales, unido también al ahorro de Matthieu Saunier, que fue traspasado a comienzos de la pasada semana al Lorient francés, harán que el Granada pueda regresar al mercado en busca de refuerzos, sin descartar eso sí encontrarle una salida a Javi Varas y/o a Raúl Baena. Para que el Oviedo haya podido cerrar el fichaje de Joselu el jugador ha tenido que rebajarse su futuro sueldo en el club asturiano, para que éste pudiera hacer frente a los gastos que conlleva este traspaso, que según ha podido saber este periódico dejará un mínimo de 200.000 euros en las arcas rojiblancas, una cantidad que será mayor si el futbolista cumple determinadas variables. El fin de este culebrón -en el que otros equipos como Cádiz, Osasuna y Sporting también se interesaron por el jugador pero sin llegar a plantear ninguna oferta formal por el mismo- da lugar a que el Granada pretenda cerrar esta misma semana las llegadas de Alejandro Pozo y Fede San Emeterio, dos futbolistas de la cantera del Sevilla cuya relación con la entidad rojiblanca está rodeada de matices distintos. Con Pozo hay un acuerdo personal y su fichaje se puede hacer oficial en breve, porque solo resta formalizar las condiciones del acuerdo con el club hispalense. Con Fede San Emeterio la situación es distinta porque el jugador puede ser traspasado a otro club de Primera, en teoría al Valladolid, y será ese club 'puente' el que lo ceda al Granada.

Ambos jóvenes, de 19 y 21 años respectivamente, son futbolistas que llegarían al club granadino en régimen de cesión y además son polivalentes, lo que los hace aún más interesantes. En el caso de Pozo, el mediapunta ha alternado esta posición detrás del delantero con la de extremo. Por su parte, Fede San Emeterio es un medio defensivo que puede actuar de central, posición en la que el Granada tiene déficit de futbolistas tras la salida de Saunier. Si bien es cierto que Víctor Díaz también se adapta a esa posición, de hecho jugó en ella durante el último choque ante el Málaga, dos problemas en forma de lesión o de sanción dejarían muy tocado al equipo rojiblanco, que para esta demarcación se ha interesado por Rodrigo Tarín, defensor de 22 años que pertenece al Leganés, club que se plantea cederlo porque ya tiene cuatro centrales del agrado del técnico Mauricio Pellegrino: Siovas, Muñoz, Bustinza y Dos Santos. Esta pretemporada el zaguero valenciano ha sido utilizado como recambio de Juanfran en el lateral derecho del conjunto pepinero. No obstante, hay un dato bastante revelador respecto a su situación actual: sólo ha participado en uno de los tres últimos encuentros de pretemporada que los madrileños han disputado, frente a Olympiacos (no jugó), Zaragoza (68 minutos) y Rayo Vallecano (no jugó).

Nacho Gil

Otro futbolista que también está en la agenda del Granada es Nacho Gil, extremo derecho del Valencia. El técnico del conjunto valencianista, Marcelino García Toral, lo dejó fuera de la gira veraniega del equipo en Inglaterra y en la previa del partido de presentación del conjunto ché ante el Bayer Leverkusen, en el que Nacho Gil no tuvo minutos, señaló que «es lógico que los dos -él y Medrán- vayan a otros equipos y que la próxima temporada no estén en el Valencia. Entre todos estamos intentando ayudarles a encontrar una situación favorable para que encuentren el mejor sitio en el que demostrar su capacidad». Medrán ya ha sido cedido al Rayo. Ahora está por ver el destino de Nacho.