GRANADA CF El Zaragoza eleva el listón RealZaragoza El conjunto maño adelantó al Granada en la tabla durante la última jornada de liga y lo hizo arropado por 28.917 espectadores, la mejor entrada de la temporada en esta categoría ANTONIO NAVARRO GRANADA Lunes, 9 abril 2018, 22:46

Que el apoyo de las aficiones es un plus para los equipos que se juegan toda la temporada en estas últimas jornadas es un hecho que no admite mucha discusión. La del Granada es fiel a sus colores pese a que las decepciones están siendo numerosas esta temporada, pero a nivel numérico la mala racha del equipo hace que la asistencia al Nuevo Los Cármenes no sea tan masiva como en otras temporadas.

El hecho es que otros equipos con las mismas aspiraciones sí que están convenciendo a sus respectivas hinchadas de la importancia de llenar las gradas y con el masivo respaldo del jugador 'número doce' parecen aún más fieros. Este es el caso del Zaragoza, que adelantó en la clasificación al Granada esta jornada después de ganar en casa al Huesca (1-0) en un encuentro disputado ante 28.917 espectadores (cifra oficial) en el estadio La Romareda. El duelo ha sido el de mayor afluencia de público esta temporada en LaLiga 1|2|3 superando en más de un millar de espectadores al derbi asturiano que Sporting y Oviedo disputaron en la primera vuelta con 27.506 espectadores congregados en el estadio El Molinón.

Tal y como se menciona al inicio de este artículo, la afición del Granada respondió a la llamada de su equipo y 11.237 espectadores presenciaron el directo el Granada-Osasuna del pasado sábado, una cifra mayor que las de los dos anteriores encuentros ante Nástic (8.435) y Numancia (9.663). Ahora bien, estas cifras -que también pueden estar motivadas por la falta de promociones más allá del descuento que han obtenido los abonados del Fundación CB Granada para pagar cinco euros menos en dos de estos partidos- no se acercan ni de lejos a las del Zaragoza (que a pesar de ser una ciudad más grande consiguió llenar un 84% de su estadio en la última fecha liguera) ni tampoco a las de equipos como , que tienen una media de asistencia bastante superior a la del Nuevo Los Cármenes.