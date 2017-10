Granada CF «Hemos vuelto a dar muestras de solidez, de que queremos crecer» José Luis Oltra, entrenador del Granada, medita una situación durante el partido. / Alfredo Aguilar José Luis Oltra recuerda que «aún no estamos al nivel que queremos», pero destaca que «lo importante es la victoria» en el partido SERGIO YEPES GRANADA Domingo, 15 octubre 2017, 00:39

«Tenemos todavía mucho margen de mejora. Aún no estamos al nivel que queremos estar. Por eso no hay que conformarse. Tenemos potencial para mejorar. Pero hoy -ayer para el lector- hemos vuelto a dar muestras de solidez, de que queremos crecer». Al término del encuentro disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes ante el Real Oviedo, el entrenador del Granada, el valenciano José Luis Oltra, mostró su habitual línea de autocrítica. De no dejarse en brazos de la complacencia, con independencia del resultado registrado. Pero tampoco quiso dejar escapar la oportunidad de recordar que dado que «ganar los partidos en esta categoría es muy difícil» porque «cuesta sangre, sudor y lágrimas», «lo importante» tras la disputa de los noventa minutos reglamentarios «ha sido la victoria». Y también que «hayamos vencido cuatro de los cinco últimos partidos». Por eso en su valoración puso mayor énfasis en los aspectos positivos que en los negativos.

Y así mismo quedó de manifiesto cuando resumió lo acontecido, momento en el que nuevamente no se cortó para poner faltas pero en el que también puso un mayor acento en lo bueno que hubo.

«En la primera parte el Oviedo ha estado mejor. Creo que nosotros hemos hecho el gol antes que los méritos. Fue a través de una jugada ensayada y preparada que casualmente hicimos en Tenerife y que salió exactamente con el mismo resultado: gol en propia meta. Luego no hemos juntado pases. Pero el equipo ha estado sólido en todo momento. Defensivamente hemos estado juntos, más contundentes, sin conceder al rival», comenzó recordando Oltra, para después señalar que «en la segunda parte me ha gustado más el equipo». Y todo, porque «hemos sido un conjunto distinto que ha dado un paso al frente, que ha tocado más y mejor». O porque «hemos seguido sin pasar apuros defensivos». Además, Oltra también quiso recordar que «hemos tenido la fortuna de marcar pronto tras una muy buena jugada». Y eso supuso que «ellos arriesgaran porque iban con una diferencia abajo en el marcador muy importante», lo que propició que a la contra «hayamos tenido tres o cuatro ocasiones muy claras». E incluso que «hayamos podido sentenciar incluso antes y no pasar apuros».

Por otra parte, al preparador granadinista se le requirió para que explicara en qué ha variado el equipo rojiblanco con respecto a otras jornadas en las que también salió triunfante. «Creo que la diferencia en relación con las otras victorias es que no hemos dado un paso atrás exagerado. Y eso nos ha permitido seguir creando ocasiones y así seguir siendo sólidos, teniendo más llegada y más ocasiones que cuando nos hemos puesto por delante», resumió con la satisfacción añadida de que «en casa han caído los partidos de momento de nuestro lado. Y eso lo busca el equipo».

Finalmente, a Oltra se le pidió que valorara la actuación del debutante Chico Flores, pero fiel a su costumbre no descendió al detalle y acabó expresándose en términos grupales. «El trabajo defensivo ya viene de atrás. Ante el Nástic dos errores en cinco minutos nos penalizaron. Pero el equipo ahora está mejor. Ya en su momento la entrada de Saunier fue importante porque tiene experiencia, contundencia. Así que la mejora defensiva no ha sido sólo por Chico. Él ha aportado, y estoy muy contento de su rendimiento. Pero también ha cometido errores, como el resto».