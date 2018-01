Granada CF | Entrenamiento Vuelta al trabajo sin Montoro ni Manaj Ramón L. Pérez El Granada ya prepara el partido frente al Barça B con casi todos sus efectivos CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Lunes, 22 enero 2018, 13:18

Tras un par de días de descanso, aprovechando que jugó el viernes, el Granada ha vuelto al trabajo en una intensa sesión en la que Oltra ha podido contar con casi todos sus efectivos a excepción de Ángel Montoro y Rey Manaj. El valenciano sigue su trabajo de recuperación de las molestias musculares que arrastra desde hace dos semanas, mientras que el albanés presenta una cervicalgia (molestias en el cuello) que le ha impedido entrenar. Queda "pendiente de evolución ", explican desde el club, pero no es baja médica, así que se espera que en breve pueda entrenar con el resto del grupo.

A pesar de la victoria, Oltra no baja la intensidad y hoy se le ha visto exigente y enfadado con algunas acciones que no se han ejecutado como pedía. Sabe que necesita vencer en Barcelona para seguir ascendiendo en la tabla y no quiere que nadie se relaje.