Granada CF Una vuelta completa desde el debut de Chico Flores como rojiblanco Chico Flores (derecha) despeja frente al Girona. El defensa completó su primer partido como zaguero del Granada ante el Real Oviedo, un encuentro en el que los rojiblancos lograron dejar su puerta a cero

De los 24 futbolistas que tiene el Granada en su plantilla solo uno se incorporó al plantel fuera de los plazos habituales en los mercados de fichajes y por este motivo su debut oficial como rojiblanco tuvo lugar a mediados de octubre, prácticamente en el ecuador de la primera vuelta de la competición. José Manuel 'Chico' Flores se incorporó a la escuadra granadina a finales de septiembre, con Germán lesionado y con Menosse y Charlie Dean sin aportar lo que se esperaba de ellos, lo que terminó llevando al técnico rojiblanco, José Luis Oltra, a alinearlo como titular en el encuentro de la décima jornada ante el Real Oviedo. Frente al club carbayón, el rival del Granada este domingo, Flores volvió a sentirse futbolista puesto que su anterior participación en un encuentro oficial se remontaba al mes de mayo, en el que su anterior equipo -el Al Duhail catarí- perdió por la mínima ante el Persépolis iraní.

El nuevo defensor rojiblanco convenció a su nueva afición y a su nuevo técnico. La hinchada rojiblanca quedó más que satisfecha con su rendimiento en aquel encuentro en el que el Granada venció dejando su portería a cero (2-0).

Para saber si su técnico quedó contento con lo demostrado sobre el terreno de juego basta con mirar las estadísticas que Chico Flores ha acumulado desde aquel entonces: ha sido titular en 18 de los 21 partidos que se han disputado en este tramo de competición, perdiéndose dos por lesión -ante Rayo Vallecano y Almería- y otro por sanción, el disputado en la jornada 28 frente a la Agrupación Deportiva Alcorcón. Los mejores partidos del defensa gaditano han sido ante equipos punteros como el Osasuna y el Huesca, pero en las últimas jornadas errores suyos han costado demasiado caros al equipo y parte de la hinchada es partidaria de que Germán vuelva a un once titular en el que ha ofrecido un gran rendimiento cuando ha tenido que actuar en sustitución de Saunier o del citado Chico Flores.

De hecho, desde que Germán volvió a sentarse en el banquillo el Granada ya no ha vuelto a dejar su puerta a cero puesto que los centrales no estuvieron especialmente afortunados en Lugo -donde el Granada cayó encajando dos goles- y ante el Nástic el equipo fue castigado severamente tras un mal despeje de Chico que cayó en los pies de Omar Perdomo, que cruzó el balón a la perfección a pesar de estar siendo presionado en ese momento por Víctor Díaz.

La decisión de cambiar las piezas en defensa o no hacerlo es cosa de Oltra, que en el estadio Carlos Tartiere también tendrá que elegir si mantiene su centro del campo de los últimos partidos o le otorga mayor responsabilidad al centrocampista más destacado del Granada en el encuentro de la primera vuelta ante el Real Oviedo. En aquel duelo Baena estuvo inconmensurable, bien en el robo y bien en tareas organizadoras junto a Ángel Montoro, pero la jornada siguiente cayó lesionado en Soria y desde entonces no ha vuelto a ver su nombre entre los once elegidos para comenzar un partido.

Se da la circunstancia de que en aquel Granada-Oviedo que tan buen sabor de boca dejó en el entorno rojiblanco Raúl Baena dio la única asistencia que contabiliza esta temporada a su compañero Joselu, que está llamado a ser otro de los nombres propios en el estadio Carlos Tartiere debido a que la lesión de Adrián Ramos le abre de nuevo las puertas de la titularidad. De esta manera, es solo cuestión de horas comprobar si Chico Flores, Baena y Joselu hacen doblete de victorias y buenas actuaciones ante este rival o solo firman un 50% de efectividad.