Pedro Morilla, entrenador del Recreativo Granada «Volvería mañana al primer equipo, no me arrepiento» Pedro Morilla ha vuelto a trabajar con el filial del Granada de cara a una nueva temporada en Segunda B. / P. MARÍN «Espero que no sea necesario», añade tras regresar al filial, bendiciendo el ascenso de varios canteranos RAFAEL LAMELAS GRANADA Domingo, 29 julio 2018, 02:13

Pedro Morilla emprende esta temporada como la anterior, en el filial del Granada, tras una abrupta experiencia en medio dirigiendo al primer equipo. No se arrepiente y estaría dispuesto a repetir, si bien espera que no sea necesario. Será señal de que a Diego Martínez le va fenomenal. Morilla es una voz autorizada para hablar de aquellos 'cachorros' que ahora tienen plaza con los 'mayores' o que se la pueden ganar. Bendice la política de cantera. Suele hablar en primera persona del plural al incluir a su cuerpo técnico.

–¿Le dejó secuelas su estancia en el primer equipo?

–Fue un paso importante. Sigo pensando en que hicimos un gran trabajo. En los dos últimos partidos el equipo ya se iba pareciendo a lo que queríamos. Lo agarramos en una situación complicada: tres derrotas, sin el futbolista referencial –Machís– ni Adrián Ramos. Cogimos el testigo porque creyeron en nosotros. Creo que estábamos capacitados, pero el fútbol es como es. No entró la pelota. Tuvimos opciones de ganar todo, nunca fuimos inferiores. Me quedo con la experiencia. Ahora me han dado la oportunidad de volver al Recreativo, que muchos compañeros querrían dirigir, y voy a disfrutarlo.

–Hubo muchas críticas sobre usted.

–Al final, el entrenador está en primer plano, pero hay que valorar todo. Cuando lo veo en frío, lo considero más a favor. Primer partido, ganamos al Numancia (1-0). El parche fue en Lorca, donde con 2-2 pudimos vencer, pero nos marcan en una acción de estrategia, algo de lo que ya se pecaba (3-2). Contra Osasuna fue un duelo parejo en el que tuvimos opciones (1-1). En Sevilla gozamos de las cinco ocasiones típicas para habernos llevado los puntos (0-0). Vino la Cultural y si a Víctor Díaz no lo expulsan, estoy seguro de que ganamos holgados (3-3 al final). En Huesca competimos, el equipo estaba entendiendo lo que queríamos, con matices diferentes a los de Oltra. Pese a la granizada, hubo llegadas de sobra para empatar ante un equipo que ascendió (2-1). Pero la realidad es que duramos seis partidos.

–¿Volvería a coger el primer equipo si se lo ofrecieran?

–Sí, claro. Volvería mañana mismo, no me arrepiento. Espero que no sea necesario y que le vaya bien a Diego (Martínez). Lo dije cuando subí: cuando llevas años en el fútbol sabes cuándo estás preparado. Pienso que lo estaba, junto a mi cuerpo técnico, que es muy bueno.

–¿Cómo está viendo a Diego Martínez?

–Se ha acertado. Es un técnico en proyección, que trabaja muy bien. Ojalá nos lleve a estar cerca de la Primera División, sabiendo que será muy complicado.

–¿Entiende que las expectativas se comen a veces a un proyecto?

–Sí, porque nuestro deseo lo tienen diez equipos más. Está todo muy igualado. Lo hemos visto en el Mundial. Tienes que aplicar la frase que Simeone ha puesto de moda, que es muy antigua: Partido a partido. Como te marques otro objetivo, desvirtúas el camino. La afición tiene que ser consecuente con ello. Para que el equipo dé ese paso más, tiene que sentir ese respaldo.

–¿Cómo afronta la temporada?

–Como el año pasado. Formar jugadores es muy bonito. Ahí están los hechos: hay dos que han promocionado –Adri Castellano y Aarón–, más Pablo Vázquez, que aunque no tiene plaza asegurada ya actuó en Segunda con el Alcorcón. Están entrenando varios, más algunos que podrían llegar a hacerlo. Ese es el trabajo del filial. También están los juveniles y hemos dado un paso adelante con el acuerdo con el Huétor Vega, que es como si tuviéramos un 'C', un paso intermedio para esos futbolistas que acaban en el División de Honor y no tienen sitio. Nuestra pretensión no está en los resultados, sino en que los jugadores mejoren. Si a eso se une una buena clasificación, mucho mejor.

–¿Su legado es haber generado 'patrimonio' para el club?

–Creo en esto. Un equipo como el Granada, como tantos otros, no puede recurrir siempre al futbolista de fuera, porque es caro. Confió en la cantera, en el trabajo de estar atentos a futbolistas que a lo mejor no han despuntado aún, pero que sí nos pueden valer, en esas edades de 18 a veintipocos años, aparte de formar a jugadores desde niños. Hay que estar atentos a aquellos que pueden valer para el primer nivel con la debida formación. Encima salen baratos.

–Para quien no los conozca, ¿qué nos puede decir de Aarón y Adri?

–Son dos buenos profesionales. Aarón es un portero moderno, con un extraordinario juego de pies. Tiene unos reflejos muy buenos. A pesar de no ser excesivamente alto, domina bien el juego aéreo. Actúa muy concentrado y tiene voz de mando. Su futuro es espléndido. Adri es un lateral muy equilibrado, que es fuerte, domina los aspectos de posición. En lo ofensivo aporta llegada y posee un buen juego combinativo. Ambos pueden pelear por un puesto.

–Enumero a varios canteranos más. Pablo Vázquez.

–Ya se estrenó en Segunda; se fue cedido al Alcorcón y jugó algunos partidos, aunque no lo tenía fácil. Fue una experiencia buena para él. Es un central competitivo, duro, que no está mal dotado en lo técnico. En el cuerpo a cuerpo es dominador. Es otro defensa que va a crecer. A lo mejor no parte como titular, pero si se queda lo va a hacer bien. Irá madurando. Necesita ese punto de confianza y que se sea consecuente con que son chavales que están arrancando.

–Héctor.

–Es otro buen central. En lo técnico, es de lo mejor de Segunda B. Arrancó cuando Pablo se fue. Tuvo lesiones importantes en la primera vuelta, pero hizo un segundo tramo estupendo. Tiene buena visión de juego y salida desde atrás. Está mejorando en los duelos. Hay pocos con su desplazamiento.

–Juancho.

–Me lo llevé cuando me ascendieron porque me faltaba un delantero. Es un futbolista de calle, listo, que puede jugar en los dos costados y por dentro. Tiene que mejorar en la faceta anotadora. Lo conocíamos de categorías inferiores en el Rayo y era un puntal. Se veía que si maduraba llegaría arriba. Es distinto, habilidoso, con capacidad de trabajo.

–Andrés García.

–Es un todoterreno. Le fichamos procedente de la cantera del Atlético de Madrid, en la que brilló. Ha ganado mucho en consistencia defensiva. Ha cambiado su fútbol, se ha adaptado. Puede que necesite un año más en Segunda B. Lo veo con proyección.

–José Antonio.

Tiene mucha clase, con visión de juego y una gran pierna izquierda, un 'box to box'. Estará ahí. La lástima es que con él hay que decidir si se queda con el primer equipo o con nosotros por su edad.

–¿En quién nos tenemos que fijar este año entre los nuevos?

–Es pronto. Hay que trabajar con ellos y potenciar a los que vienen del juvenil. Que cojan rápido el ritmo de Segunda B. Hay una buena hornada. Los fichajes tienen potencial y se ha quedado una buena base. Incluyo a Rubén Sánchez, el delantero que se lesionó, que le gustaba mucho a Oltra. Ahí hay otra 'novedad'.

–¿Usted cree que el club le da importancia al proyecto de cantera?

–Hay una apuesta clara. Es clave que haya buenos entrenadores y formadores, que se sientan valorados dentro del club. Hasta juveniles tiene que haber una buena base de futbolistas de Granada. A partir de ahí, traer también a algunos de fuera que sean aprovechables. Es importante centrar todo en la ciudad deportiva, sería un paso bonito. Por ahí debemos crecer.

–¿Por qué piensa que no hay tantos talentos granadinos en el Granada?

–Tenemos que trabajar en esto, el proceso es importante. También pasa en otros equipos, como el Betis, en el que sus últimos canteranos no son sevillanos, sino malagueños. El paso al fútbol profesional es complicado.