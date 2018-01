GRANADA CF Vivir dentro o fuera de la promoción de ascenso Imagen del partido ante el Cádiz. / GCF El Granada busca vencer al Albacete para continuar dentro del 'play off' de ascenso a la máxima categoría y no perder de vista a Huesca y Cádiz ANTONIO NAVARRO Sábado, 13 enero 2018, 22:42

Cuando el Granada juegue este domingo en el estadio Carlos Belmonte de Albacete (18:00 horas) los rojiblancos ya serán conocedores de todos los resultados de todos los equipos que están por encima suya. En una jornada con varios duelos directos entre equipos de arriba la ocasión es propicia para dar un golpe encima de la mesa, pero los granadinos no deben perder de vista la humildad y la prudencia en sus acciones pues ni si quiera fueron capaces de superar al equipo albaceteño en la primera jornada de liga, disputada en el Nuevo Los Cármenes.

Al conjunto granadino lo rebasó ayer en la tabla clasificatoria el Lugo, que ganó por la mínima en Reus (0-1) y ahora es sexto. Ahora bien, si los rojiblancos consiguen su tercera victoria de la temporada como forasteros no solo adelantarán al Lugo en la clasificación de LaLiga 1|2|3 sino que también rebasarán al Rayo y quizá al Numancia, aunque no sumar más puntos que los sorianos en esta jornada no sería ningún drama ya que el equipo de Jagoba Arrasate se enfrenta al líder Huesca.

Para el choque con el que el Granada inicia la segunda vuelta del campeonato y con el que el equipo de Oltra quiere cerrar su crisis de resultados en condición de visitante -no gana a domicilio desde hace más de tres meses- el técnico valenciano ha citado a Antonio Puertas, que llevaba dos partidos sin contar para su entrenador, en lugar del lesionado Montoro. Darwin Machís tampoco jugará en Albacete porque no se ha recuperado a tiempo para ser alineado en un partido que se disputará "en un campo difícil" y ante "un rival intenso" según manifestó el entrenador del cuadro rojiblanco en la rueda de prensa previa al choque.

Por su parte, el Albacete llega a la cita tras haber perdido su último compromiso como local frente al Tenerife (1-2) y con la ilusión de vencer para seguir lejos de la zona de descenso, meta que por el momento está consiguiendo desde que Enrique Martín se hizo cargo del equipo. El ex entrenador de Osasuna no podrá contar para este encuentro con su máximo goleador, Roman Zozulia, por lo que su once deberá experimentar cambios obligatoriamente. Para el encuentro ante el Granada ha citado a 20 jugadores, por lo que deberá realizar dos descartes en las últimas horas entre los porteros Tomeu y Miño; los defensas Arroyo, Nili, Chus Herrero, Saveljich, Carlos Delgado, Gaffoor y Morillas; los centrocampistas Bíttolo, Erice, Galvez, César de la Hoz, Susaeta, Dani Rodríguez, Quim y Bela; y los delanteros Aridane, Javi Acuña y Javi Forján.