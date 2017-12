Granada CF Una victoria separa a Granada y Sporting de una Feliz Navidad El Granada en su último partido, en Reus. / LOF El conjunto granadino quiere seguir fuerte en casa y no perder de vista los puestos de ascenso directo mientras que el Sporting anhela sumar su segundo triunfo consecutivo de la mano de Rubén Baraja ANTONIO NAVARRO Granada Miércoles, 20 diciembre 2017, 01:36

Dos de los grandes favoritos al ascenso de categoría cierran este miércoles en Los Cármenes (21:00 horas) un año 2017 bastante negro para sus intereses, descendieron desde la máxima categoría y no están entre los seis primeros clasificados de la Liga 1|2|3, con la ilusión de darle a su respectiva afición la última alegría antes de que llegue la Navidad y motivos para la esperanza de cara a un 2018 en el que pelearán por volver a competir con los mejores del fútbol español.

El Granada llega a este duelo tras dos jornadas consecutivas sin perder aunque haya dejado algunas dudas por el camino. Ante el Almería los rojiblancos firmaron la victoria en el minuto 93 (3-2) y la pasada semana ante el Reus apenas generaron ocasiones de gol, si bien es cierto que el equipo de Oltra también consiguió que el rival no le hiciera daño en defensa y el partido no pudo terminar con otro resultado que no fuera un empate a cero.

Ese partido, calificado de 'desastre' por parte de la hinchada e incluso por el padre del técnico, precede a este Granada-Sporting en el que el preparador del conjunto granadino ha señalado que su equipo buscará "competir bien e ir a por el rival, aprovechando que jugamos al abrigo de la gente". Oltra también manifestó en la rueda de prensa previa al choque que "los dos equipos tienen la obligación de ganar" pero "hay que tener paciencia, tranquilidad y hacer un ejercicio de memoria sobre lo que cuesta conseguir un objetivo". El técnico del Granada tiene la ocasión de poder volver a contar para este partido con Machís y Saunier, que se perdieron el último encuentro por sanción y por decisión técnica tras haber salido de una lesión, respectivamente. El atacante venezolano y el defensa francés figuran en la convocatoria en lugar de Antonio Puertas y Menosse, jugadores cuyo rendimiento no está siendo todo lo bueno que se esperaba esta temporada.

Por su parte, el Sporting llega a la cita con la moral por las nubes tras haber goleado la pasada jornada al Tenerife (3-0) en el debut en el banquillo de Rubén Baraja. El conjunto sportinguista estaba sumido en una profunda crisis que le costó el puesto a Paco Herrera y con el citado triunfo vuelve a colocarse cerca de la zona alta, aunque está a cuatro puntos del Granada y a cinco del 'play off' de ascenso, motivo por el que intentarán firmar en Los Cármenes un triunfo que sería importantísimo para sus intereses. El delantero Carlos Castro no se ha recuperado a tiempo para entrar en la convocatoria de este partido y el técnico del cuadro asturiano, Rubén Baraja, ha decidido citar para este duelo a los porteros Mariño y Whalley; a los defensas Xandao, Barba, Isma López, Canella, Álex Pérez, Calavera y Juan Rodríguez; a los centrocampistas Álex Bergantiños, Rachid, Carmona, Rubén García, Pablo Pérez, Moi Gómez y Nacho; y a los delanteros Stefan y Santos.