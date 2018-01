Previa A por una victoria en el Miniestadi para añadirle salsa a la Liga El Granada aspira a volver a ganar como visitante ante un Barcelona B que trabaja para salir de la zona de descenso ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 27 enero 2018, 02:07

El granadinismo desea que a la séptima sea la vencida. Después de tres meses sin ganar ninguno de los seis partidos jugados lejos de Los Cármenes el Granada de Oltra visita el Miniestadi para dar un salto de calidad en la tabla e instalarse cerca de los primeros puestos antes de recibir en casa, de manera consecutiva, al Tenerife y al Valladolid.

El duelo enfrenta al sexto contra el decimonoveno, aunque en LaLiga 1|2|3 ya se ha demostrado en numerosas ocasiones que las posiciones de los equipos en la tabla clasificatoria es algo anécdotico a la hora de verse las caras en un terreno de juego. Para este choque el preparador del Granada, José Luis Oltra, ha decidido repetir la misma convocatoria que eligió en el último compromiso liguero ante el Real Zaragoza (victoria por 2-1).

El alta médica recibida por Montoro esta misma semana no ha cambiado los planes de un técnico rojiblanco que subrayó en su rueda de prensa previa al choque que su equipo debe percatarse de que "hay cosas que corregir" a pesar de haber ganado la pasada jornada y una de esas cosas son las acciones a balón parado, que en las últimas jornadas le están costando caras a un Granada al que su entrenador pide "intensidad y concentración" para no encajar más goles de esta manera.

Por su parte, el Barcelona B llega a este duelo motivado por haber ganado su último partido de liga en casa del Tenerife (1-3) y la intención de revertir su racha de resultados en casa, donde ha encadenado dos derrotas consecutivas. Aunque el técnico del filial azulgrana, Gerard López, aún no ha anunciado su convocatoria para este encuentro son seguras las bajas de los sancionados Oriol Busquets y Cucurella y es duda hasta última hora el delantero José Arnáiz, que está afectado por una pubalgia desde hace más de una semana y aún no ha recibido el alta médica. Por otro lado, en la convocatoria podría estar el último fichaje de los azulgranas: el delantero Ballou Tabla. Hongla, cedido al club azulgrana por parte del Granada, está descartado por tener 'cláusula del miedo'. El que sí parece seguro que estará en la lista de convocados y en la alineación titular del Barcelona B es el delantero Carles Pérez, autor de los tres goles que permitieron al filial superar al Tenerife la semana pasada. El atacante de Granollers, de 19 años, completó su particular 'hat-trick' en 26 minutos y se convirtió en el segundo jugador más joven de la última década que ha marcado tres goles en Segunda, tras el también delantero azulgrana Gerard Deulofeu, que consiguió la misma marca con 18 años y cinco meses.