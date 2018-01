Granada CF Víctor Díaz: "Si queremos ascender, y ese es el objetivo, fuera tenemos que ser otro equipo" LOF El lateral derecho del Granada subraya que los goles a balón parado "nos están matando" pero que la crisis del equipo fuera de casa "solo se arregla trabajando" ANTONIO NAVARRO Domingo, 28 enero 2018, 01:37

Víctor Díaz declaró a la finalización del partido ante el Barcelona B que sus compañeros de vestuario y él se encuentran "jodidos" tras la última derrota del Granada fuera de casa. "Es una situación a la que nos está costando darle la vuelta. Es verdad que en los dos últimos partidos que jugamos fuera de casa las sensaciones no fueron del todo malas y hoy (el sábado) en la primera parte tampoco, pero en estos momentos parece que todo es negativo, que cada vez que llegan nos marcan y obviamente tenemos que hacerlo mirar. No queda otra que trabajar, apoyarnos también en los partidos de casa y darle la vuelta a esto porque si queremos ascender, y el objetivo es ese, fuera tenemos que ser otro equipo", comentó.

Cuestionado sobre por qué el equipo rinde bien en casa y mal fuera, el ex del Leganés respondió que "es difícil de explicar. También es verdad que nos meten goles que parece que dan en el foco y nos meten. Nos han marcado un gran gol en el primer tiempo y nosotros tiramos veinte veces a puerta y por una cosa u otra no entra, pero lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y mejorar, obviamente. Lo importante es estar unidos, apoyarnos en nuestra gente e intentar darle la vuelta a esto lo antes posible".

Víctor Díaz resalta que a pesar de los malos resultados cosechados como visitante el Granada crea ocasiones, pero peca de falta de efectividad: "La tónica de los últimos partidos fuera es que ellos sean más efectivos. En Cádiz fuimos superiores, ellos pegan un tiro y meten un gol. En Albacete prácticamente lo mismo y aquí en Barcelona en la primera parte hemos llegado seis o siete veces, no hemos conseguido meter y ellos han llegado y nos han metido gol en el primer acercamiento. Esto solo se saca trabajando".

También habló el defensor rojiblanco sobre los problemas que padece el Granada a la hora de defender jugadas a balón parado, ya que ha recibido goles en jugadas de estrategia durante las últimas cuatro jornadas y "parece fácil salir aquí y decir que hay que mejorar a balón parado pero cuanto más nos obsesionemos con eso peor va a ser. Al principio eramos fiables, prácticamente no nos hacían goles a balón parado ni nos remataban, pero bueno. Creo que es algo que no nos debe obsesionar. Evidentemente nos está matando porque llevamos cuatro partidos consecutivos encajando pero no podemos fusilarnos por este partido. Hay que cambiar la confianza porque es un factor determinante en esta categoría y también nos gustaría mostrar nuestra mejor versión fuera de casa".

Por último, el zaguero sevillano tuvo palabras de elogio hacia la afición rojiblanca que se desplazó hasta el Miniestadi para apoyar al equipo y tuvo que lamentar ver la tercera derrota consecutiva del Granada a domicilio: "Siempre tenemos que alabar a nuestros aficionados. Vayamos donde vayamos siempre hay gente. A pesar de no ganar siempre están ahí para apoyarnos y animarnos y eso es algo que hay que agradecer".