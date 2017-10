GRANADA CF Víctor Díaz: "Necesitábamos coger un poco de confianza" El lateral derecho del Granada subraya que al Lugo "le gusta tener el balón" y que el partido contr el equipo gallego servirá para testear "nuestro nivel" ANTONIO NAVARRO Miércoles, 4 octubre 2017, 13:29

Víctor Díaz compareció este miércoles ante la prensa, declarando que el Granada para cerrar su mala racha solo resultaba "coger un poco de confianza" y afirmó que ante el Lugo se van a encontrar a un equipo que "le gusta tener el balón" en un partido que opina que será "una buena prueba para saber nuestro nivel actual".

-¿QUÉ HA HECHO BIEN EL GRANADA PARA CAMBIAR SU DINAMICA?: "Coger un poco de confianza. Al principio eramos muchos jugadores nuevos, faltaba que nos juntaramos, que cogieramos confianza y es normal que al principio hubiera esa falta de acoplamiento"

-RACHA POSITIVA DEL GRANADA Y DE SU PRÓXIMO RIVAL: "El fútbol son dinámicas. Llevamos dos victorias consecutivas, ellos (el Lugo) llevan cuatro. Sabemos que en casa debemos ser fuertes, que vendrán motivados por jugar contra nosotros pero si nosotros estamos a nuestro nivel, es dificil que nadie nos gane".

¿HABÉIS EXAMINADO YA AL LUGO?: "Por encima lo hemos visto. Es un equipo que le gusta tener el balón. Yo he jugado allí y sé cual es su filosofía. Jugaron contra el Barça B, que es un equipo al que le gusta tener la pelota, ellos le quitaron el balón y desde luego va a ser una buena prueba para saber nuestro nivel".

¿QUÉ ES LO QUE MÁS OS ESTÁ SORPRENDIENDO DE LA LIGA HASTA AHORA?: "Sabíamos lo que nos esperaba. Estamos en una liga muy competitiva, en la que cualquier equipo te puede sorprender y ya sabes que en esta categoría como no estés bien te pegan un golpe en el pecho y te ponen en tu sitio. Hemos empezado un poco dubitativos pero ya hemos encontrado el camino que tenemos que seguir y debemos continuar así".

¿CÓMO TE ESTÁS VIENDO PERSONALMENTE? ¿TE PONDRÍAS NOTA?: "No soy de ponerme nota. Como a todo el equipo me ha costado adaptarme, poco a poco he ido cogiendo confianza pero personalmente creo que puedo darle mucho al equipo".

-TENIENDO EN CUENTA EL POTENCIAL OFENSIVO DEL EQUIPO, ¿LO MÁS IMPORTANTE ES NO RECIBIR GOLES?: "Para defender bien tienes que empezar defendiendo desde arriba. Nosotros no podemos ponerle pegas a los delanteros porque tanto Joselu como Rey como Adrián se parten el alma corriendo pero tenemos claro que si dejamos la portería a cero tendremos muchas más opciones de ganar los partidos".