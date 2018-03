Granada CF Víctor Díaz: "Después del gol te quedas con cara de gilipollas" AGENCIA LOF El defensor rojiblanco lamenta haber perdido tras una segunda parte en la que "hemos tenido el control" ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 3 marzo 2018, 23:55

Víctor Díaz declaró a la finalización del partido que el Granada perdió en Lugo que "jode y mucho que todo el trabajo que haces se te vaya en una jugada en el minuto 92 y pico. Te quedas con cara de gilipollas. Ellos obviamente juegan bien y por eso están ahí arriba pero creo que en la segunda parte estabamos controlando el partido bien y se nos va al garete por una jugada".

Sobre si pudo haber falta en esa acción en la que el conjunto gallego se llevó el triunfo, el defensor hispalense comentó que "no puedo decir si es falta o no porque no estaba mirando el balón. En esa jugada hay mucho barullo, todo podía pasar porque el balón iba bien golpeado pero estas cosas no nos pueden volver a ocurrir porque estas oportunidades que se nos están presentando hay que aprovecharlas".

También habló sobre las ocasiones de gol generadas por su equipo pese a la derrota: "Ha habido muchas oportunidades de gol tanto para nosotros como para ellos. Quizá en la primera parte han podido ser superiores, en la segunda creo que hemos tenido el control y varias acciones de rematar bajo palos prácticamente que en cualquier momento podríamos habernos adelantado pero el fútbol es esto. Perdemos en el 92, creo que contra el Almería también ganamos en el 92 y ahora lo que toca es ganar al Nástic y mirar para arriba".

Por último, acerca del estado del césped dijo que "estaba muy rápido. Yo he jugado aquí dos años, sé que ellos están acostumbrados a esto, tienen gente muy buena arriba y al final el partido ha caído para ellos".