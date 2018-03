Granada CF Víctor Díaz: "Hay que corregir muchos errores" P. V. / GCF El defensa rojiblanco asegura que el colegiado del partido le pidió perdón porque no sabía que su polémica tarjeta amarilla en el minuto 89 acarreaba suspensión ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 18 marzo 2018, 23:03

Víctor Díaz lamentó a la conclusión del Oviedo-Granada que "lo peor, además del resultado, es lo que queda después del partido. Fuera de casa no estamos teniendo una dinámica positiva pero la plantilla es larga y seguro que saldremos adelante".

En opinión del defensor hispalense "en la primera parte teníamos controlado el partido, era para ganarlo, pero hemos tenido esa desgracia que a veces sucede en el fútbol (el 1-1) y ahora hay que seguir, hay que corregir muchos errores porque no es normal que nos pasen estas cosas y el próximo fin de semana tenemos un partido ante nuestra gente en el que intentaremos darle la vuelta a esto y tirar para arriba".

Cuestionado sobre la complicada situación clasificatoria en la que queda el equipo tras esta derrota, a ocho del ascenso directo, Víctor Díaz respondió que "el fútbol da muchas vueltas. Hace tres jornada estábamos hablando de ascenso directo y ahora eso parece una odisea. Queda mucho aún, si somos fiables tiraremos para arriba y ahora vamos a apretar al culo porque no queda otra".

Por último, sobre la amarilla que vio en el minuto 89 Díaz señaló que "no entiendo por qué me la ha sacado. Voy a sacar a Darwin de allí, le digo al árbitro que añada el tiempo que esté el chaval en el suelo y va y me saca la tarjeta. Le digo 'me estás jodiendo porque encima es la quinta' y él me responde que le perdone, que no lo sabía, pero claro, esa tontería me la como yo".