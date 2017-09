Granada CF Víctor Díaz: "Tenemos que aprender a jugar con ventaja" El defensa del Granada explicó que el punto conseguido en el campo del Tenerife "para nosotros es como una derrota" ANTONIO NAVARRO GRANADA Lunes, 11 septiembre 2017, 11:56

Víctor Díaz lamentó que el Granada no pudiera lograr su primer triunfo de la temporada ante el CD Tenerife porque“el punto para nosotros es como una derrota. Un partido que teníamos prácticamente ganado, con buenas sensaciones desde la primera parte y se nos escapa, si no es por una cosa es por otra. Aunque en el futuro le daremos mérito (al empate) tenemos que aprender, porque es un partido que creo que teníamos ganado, en tres partidos nos hemos puesto por delante y tenemos que aprender a jugar con esa ventaja”.

El defensor rojiblanco destacó que el equipo no siempre juega con la fluidez deseada pero que va mejorando respecto a los primeros partidos: “Hay veces que a lo mejor no tenemos esa fluidez en el juego. Las sensaciones han ido mejorando respecto a los tres primeros partidos pero siempre aparece algo. Tenemos que aprender a manejar esas sensaciones, un partido con 0-1 no se te puede escapar contra uno menos, pero esto es fútbol”.

Por otro lado, sobre el estado anímico del equipo el ex del Leganés dijo que “si hoy (ayer domingo) ganabas dabas un puñetazo en la mesa y te ponías en la parte de arriba, pero al final esos tres puntos si los conseguimos la semana que viene le daremos esa importancia también. Al final el equipo ha dado un pasito más, estamos encontrando esa línea que queremos seguir y poco a poco la conseguiremos”.

Por último, Díaz comentó que le agrada jugar en el Heliodoro Rodríguez López porque “he venido 5 o 6 veces y siempre es bonito jugar aquí. Da la casualidad de que de las veces que he venido tres o cuatro he ganado así que las sensaciones siempre son buenas”.