Granada CF Venezuela no ha llamado aún a Machís y el club «en principio» pretende retenerlo Es un habitual en la selección venezolana, que tiene compromisos los días 5 y 10 de octubre en la fase de clasificación para el Mundial, pero la 'Vinotinto' ya no tienes opciones de clasificarse para la cita mundialista CAMILO ÁLVAREZ Martes, 26 septiembre 2017, 01:02

Oltra podría perder a tres de sus principales piezas ofensivas de una tacada. A la baja por lesión de Ramos de entre cuatro y seis semanas se une la ausencia en al menos dos partidos de Sergio Peña. También Machís amenazaba con marcharse en su mejor momento. Es un habitual en la selección venezolana, que tiene compromisos los días 5 y 10 de octubre en la fase de clasificación para el Mundial (ante Uruguay y Paraguay), pero la 'Vinotinto' ya no tienes opciones de clasificarse para la cita mundialista y es posible que el seleccionador venezolano, Rafael Dudamel, no cuente con algunos de los jugadores que militan en clubes europeos.

El caso del Granada es particular porque, al estar en Segunda, los jugadores internacionales que pierda lo hacen en mitad del campeonato, por eso el club pretende que se queda. Cuenta con argumentos para ello, porque cada federación está obligada a mandar la citación con suficiente antelación al primer partido a disputar. En este caso la venezolana aún no se ha hecho oficial la convocatoria ni se ha dirigido a la entidad rojiblanca, aseguran desde la misma, por lo que están en su derecho de no dejarlo marchar si finalmente Machís es convocado.

«No podríamos negarnos si lo hubiesen convocado con 15 días de antelación, pero como no lo han hecho, si le convocan ahora sí podemos negarnos», señalan fuentes internas, así que «en principio se queda» en Granada para seguir marcando la diferencia.

Una buena noticia para los intereses del equipo de Oltra, que necesita cierta regularidad de resultados tras un inicio algo atropellado.