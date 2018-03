Granada CF Venezuela no va a dispersar a Machís hasta final de temporada Alfredo Aguilar La Vinotinto no tiene fijado compromiso alguno antes del 31 de julio, por lo que el jugador se podrá concentrar en el Granada SERGIO YEPES GRANADA Martes, 6 marzo 2018, 09:06

La selección de Venezuela no va a dispersar a Darwin Machís hasta final de temporada, salvo sorpresa mayúscula. Y es que La Vinotinto no tiene programado ningún amistoso antes del cierre de la competición en la Segunda división, por lo que el sudamericano, que se encuentra en su mejor momento personal después de haber fijado en once el tope goleador de su carrera, se podrá centrar en el Granada CF.

Hasta el 31 de julio el calendario FIFA sólo ha reservado un periodo para la disputa de partidos amistosos oficiales, los únicos para los que podría ser reclamado el atacante después de que Venezuela no vaya a tener presencia en ningún campeonato (quedó eliminada para el Mundial de Rusia). Ese periodo se extiende del 19 al 27 de marzo. Y lo cierto es que a día de hoy La Vinotinto no ha anunciado la celebración de ningún encuentro a través de sus diferentes medios oficiales.

Bien es verdad que el seleccionador Rafael Dudamel dijo en noviembre que las gestiones de la Federación Venezolana de Fútbol irían encaminadas a aprovechar este mes de marzo para concretar amistosos. Y todo, para comenzar a preparar a Venezuela de cara a la Copa América de 2019 y el Mundial de 2022. Sin embargo, lo cierto es que ante la ausencia de compromisos de los mayores Dudamel ha estado centrado en las últimas fechas en la preparación del colectivo sub 20.