"A veces los futbolistas tenemos pensamientos de niñatos, pero ya me considero más hombre"

Joselu, en su etapa en Lugo. / EL PROGRESO En su vuelta al Atxo Carro, el delantero Joselu Moreno reconoce haber experimentado una progresión personal SERGIO YEPES GRANADA Sábado, 3 marzo 2018, 01:00

El delantero del Granada Joselu Moreno vuelve este sábado al Antxo Carro, el estadio en el que ejerció como local durante las dos temporadas anteriores, y eso le hace realizar introspección mientras echa la vista atrás. Y es así como el onubense admite que ha experimentado una evolución personal que le llevó a consagrarse como goleador de auténticas garantías. “He madurado. Ahora ya no me enfado tanto como me enfadaba cuando no jugaba, intento mirar más el equipo y menos a nivel individual. A veces los futbolistas tenemos pensamientos de niñato, como digo yo. En ese aspecto he mejorado mucho y me considero más hombre”, refiere.

En declaraciones también a La Voz de Galicia observa que no realizará ningún festejo en caso de marcarle al Lugo. “No. De verdad que no. Lo tengo claro, el Lugo me ha dado mucho, el club me ha dado mucho y su afición también. Estoy muy agradecido. Si el partido fuera en Los Cármenes, me debo al Granada y a mi afición. Ahí quizás lo celebraría sin euforias. En casa del Lugo, no”.

Sobre su situación personal, Joselu refiere que “siempre que he podido jugar intento aportar lo máximo. La primera vuelta he jugado prácticamente todo y con la cifra de goles muy bien, tampoco nos podemos quejar”.

Finalmente, en relación a que tiene contrato con el Granada hasta 2020, Joselu dijo que “me gustaría” jugar en Primera división. Pero eso depende del club –añadió– no depende de mí y tampoco pienso mucho en el futuro a tan largo plazo, yo pienso en el próximo partido y en intentar conseguir el objetivo del equipo.