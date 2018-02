Granada CF «Hay más cosas para ver el vaso medio lleno que medio vacío» José Luis Oltra rezuma satisfacción porque «en líneas generales nos hemos impuesto al Valladolid, el máximo goleador de la categoría» SERGIO YEPES GRANADA Sábado, 10 febrero 2018, 01:13

El técnico del Granada, el valenciano José Luis Oltra, rezumaba satisfacción al término del encuentro celebrado por la parroquia del estadio Nuevo Los Cármenes. «En líneas generales nos hemos impuesto al Real Valladolid, que es el máximo goleador de la categoría», destacó el estratega, quien además valoró que «el mayor mérito es ganar porque cuesta mucho» y subrayó que en la segunda parte, de mayor dominio pucelano, «hemos sabido defender y hemos tenido opciones de contra». «Hay más cosas para ver el vaso medio lleno que medio vacío, para lograr lo que todo el mundo desea en Granada», añadió el preparador poco antes de hacer una valoración de lo acontecido.

«El 'gol average' particular es un detalle importante, pero no he pensado en él»

«En la primera parte hemos estado muy bien. Hemos sacado partido a uno de los aspectos del juego con un buen centro que ha acabado con un golazo. Además, hemos tenido más la pelota. En el segundo periodo yo he sufrido los primeros ocho minutos con dos acercamientos rivales. Pero como en otros partidos, se ha estado jugando en nuestro campo y yo no he visto peligrar la victoria. Además, hemos tenido una ocasión de Darwin Machís y otra de Agra», recalcó quien no quiso olvidar que «dejar la portería a cero tuvo mucho mérito». Que es una circunstancia que ayudó a la consecución de los tres puntos y que sirvió a los suyos para ayudar a congraciarse con una «afición que ha estado extraordinaria, dándonos ese plus».

Cuando se le preguntó por el hecho de que decidiera volver al sistema táctico 4-4-2, Oltra explicó que «son momentos, decisiones. Desde el primer momento tuve claro que era un partido para dos puntas. A principios de semana le dije a Joselu que estuviera preparado. Siempre hace un trabajo encomiable. No deja de perseverar», indicó quien observó que a raíz de esa circunstancia táctica «el equipo ha estado muy junto, sobre todo en la parcela central. Aunque nos ha faltado manejo», se lamentó ligeramente Oltra para después aseverar que «estoy contento con el saber sufrir que ha tenido el Granada ante el equipo con más pegada».

«La lesión de Ángel Montoro tiene toda la pinta de ser una rotura fibrilar»

Por otra parte, el míster significó que la lesión de Ángel Montoro «tiene pinta de rotura fibrilar. Él no ha sufrido una recaída (en sus anteriores dolencias en la pierna izquierda) pero veremos a ver cómo va evolucionando», dijo sin preocupación «porque la plantilla es amplia» y de cara al próximo compromiso «recuperaremos a Sergio Peña».

De igual modo, Oltra indicó que en su estreno como rojiblanco Salvador Agra «ha estado bien», pues ha «ha ayudado defensivamente a Víctor y ha tenido alguna oportunidad», mientras que del 'gol average' particular entre ambos equipos, que queda igualado tras el 2-1 de la ida, afirmó «es un detalle importante, pero algo en lo que no he pensado».