Varas: "Es verdad que nos cuesta dejar la portería a cero"

RAFAEL LAMELAS ALBACETE Lunes, 15 enero 2018, 08:20

Varas objetó al respecto de la debilidad atrás mostrada por el equipo. "No solo tenemos un problema defensivo, en Cádiz y esta vez no sé cuando centros laterales hemos colgado al área y tampoco hemos conseguido rematarlos. Es verdad que nos cuesta dejar la portería a cero, intentamos evitar faltas laterales que el otro día nos condenan y esta vez de nuevo y lógicamente hay que trabajar para que no suceda que cada vez que un tío remate sea gol. La diferencia está en las áreas, es evidente ese resumen en caliente y no sé si luego cambiaré de opinión pero los rivales nos castigan", asumió.

"Lejos de Los Cármenes hemos tenido pocos partidos con la portería a cero y nosotros tenemos que ser más contundentes y más compactos porque hay equipos que exponen poco y les va bien y a nosotros, que exponemos mucho, no nos está dando buen resultado. Hay que trabajar durante la semana, conceder poco o conceder menos de lo que concedemos y a partir de ahí tenemos que ser un equipo fuerte y tenemos gente de calidad que tiene que marcar la diferencia con goles", repasó.

"No hay que pensar mucho a largo plazo. Sé que han ganado los dos primeros pero quedan 20 jornadas todavía. La categoría es larga, la racha no es buena pero si le ganamos al Zaragoza ya estaremos mejorando los números de la primera vuelta y lo que tenemos que hacer es sumar los puntos en casa, que con nuestra gente apretando lo estamos consiguiendo y el viernes empieza la primera de las veinte finales que nos quedan. Tenemos que ir partido a partido, que es una frase muy típica pero con la que estoy muy de acuerdo. El viernes será un buen día para intentar resarcirnos de esta derrota y mejorar el 2018. No podemos perdonar más, necesitaremos a la gente que hoy lógicamente estará enfadada pero nosotros tenemos ganas de que llegue pronto el viernes para poder lograr tres puntos más que nos metan ahí en la pelea", remachó.