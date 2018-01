GRANADA CF Varas: "Ahora es cuando más unidos tenemos que estar" PEPE VILLOSLADA/ GRANADA CF El guardameta rojiblanco afirma que "entiende el cabreo" por parte de la afición, pero "con su ayuda será más fácil ganar el sábado" A. NAVARRO GRANADA Martes, 30 enero 2018, 14:13

El guardameta del Granada Javi Varas habló este martes en sala de prensa sobre la situación del equipo y subrayó que en este momento,en el que el Granada ha sumado tres puntos de los últimos doce y está fuera del 'play-off' de ascenso, es "cuando más unidos tenemos que estar". El portero habló sobre los problemas del equipo fuera de casa, sobre el estado de ánimo de la plantilla y sobre si teme ser apartado de la titularidad entre otros asuntos. Estas fueron sus palabras:

-¿Cómo está el equipo después de la última derrota?

"Ya se ha olvidado un poco. El lunes tuvimos tiempo de analizarlo todo, intentar limpiar la mente y a partir de hoy intentar trabara con normalidad. El sábado tenemos un partiudo importante, hay que intentar ganarlo, hay enfrentamientos directos y si logramos la victoria volveremos a estar en la pelea".

- ¿Si no ganan el equipo esta semana se complicará el objetivo del ascenso?

"No pienso en no ganar esta semana. No pasa por mi cabeza, ni por la de mis compañeros. El pensamiento negativo no puede estar nunca viviendo en nuestra cabeza. Nuestro pensamiento pasa por ganar, por sumar estos tres puntos en casa y mantenernos en el grupo de cabeza"

-¿Qué le falta al equipo para no tener tantos altibajos en función de si juega dentro o fuera de casa?

"Al míster no le tengo que decir lo que tiene que hacer. El planteamiento en los partidos dentro y fuera de casa es el mismo. Yo desde mi experiencia intento aportar tranquilidad, que hagamos el mismo juego que hacemos en casa y evidentemente tenemos que dar un plus, yo el primero y a nivel colectivo. Todos tenemos que subir el nivel porque no puede ser la imagen que damos en casa y la que damos fuera porque a veces nos acercamos pero en cuanto recibimos el primer golpe sí que es verdad que se nos ponen los partidos muy cuesta arriba y no conseguimos arrancar. Y para estar en los puestos altos fuera de casa hay que puntuar, eso es evidente.

-¿Te frustra que el equipo encaje goles con tan pocas llegadas de los rivales?

"Para mí es frustrante hasta ganar 3-1 y encajar un gol. Es de analizar. El equipo no puede encajar tanto como está encajando y yo también tengo mi cuota de responsabilidad. Imagino que cada compañero analiza su actuación, hará autocrítica, sabrá que es lo que tiene que mejorar y yo me lo propongo. Me lo propuse a principio de año, he tenido un mes de enero malo pero este mes malo lo suelen tener todos los equipos y evidentemente hay que cambiar la racha a partir del sábado. Para mí es frustrante recibir goles, aunque ganemos. El portero disfruta mucho más con la portería a cero que encajando goles, aunque en esos goles no puedas hacer nada".

-¿Qué hay que hacer el sábado para ganarle al Tenerife?

"La confianza debe ser máxima. Nunca hemos salido con el partido ganado en ningún campo. Es verdad que en casa nos está saliendo bien pero máximo respeto al rival, máxima humildad y lo que debemos hacer es partir ante esa humildad porque en estos casos los futbolistas es cuando los futbolistas deben de crecerse y aprovechar la oportunidad del sábado de jugar en casa ante nuestra gente".

-¿El equipo necesita refuerzos?

"Si hablo de refuerzos es porque algún compañero no lo está haciendo bien y tiene que mejorar. Eso es cuestión del club y del cuerpo técnico. Yo estoy encantando con los compañeros que tengo. Somos un grupo sano y de mis compañeros pienso que son la mejor plantilla de la categoría porque los veo como trabajan cada día y me aportan esa confianza...pero lo de los fichajes es una decisión en la que no debo ni opinar ni entrar".

-¿Cuál es la causa por la que el equipo no funciona a domicilio?

"Pienso que no es una cuestión de sistema ni psicológica porque luego el equipo rinde y en casa está rindiendo. Se trata de competir, porque en cuanto a calidad no hay duda de que la hay pero hay equipos que no tienen esa calidad y compiten mejor en esos partidos que se cierran. A nosotros nos está costando competir ese tipo de partidos. Los rivales no hacen la misma propuesta dentro que fuera de casa porque todos se sienten más fuertes en casa pero se trata de competir".

-Como capitán ¿Qué mensaje le darías al aficionado?

"Antes que futbolista he sido aficionado y he vivido situaciones de este tipo en mi equipo de toda la vida. Soy el primero que entiende el enfado del aficionado y también la postura del profesional porque si bajas al vestuario después del partido con el Barcelona ves que la gente está jodida después de perder 3- 0 un partido en el que tenía posibilidades. Entiendo a la gente, entiendo que pueda estar cansada del mensaje de que quedan muchos partidos aunque es una realidad, pero es en las situaciones difíciles cuando se consiguen los objetivos. Quizá en esta semana es en la que más unión estoy viendo porque es el momento más crítico. Entiendo ese cabreo pero vamos a levantarnos de ese cabreo y eso tiene que empezar por ganar el sábado. Con su ayuda (de la afición) será más fácil, habrá fases que la necesitemos con nosotros y al final de año habrá tiempo de hacer un juicio. En estos momentos es cuando más unión necesitamos para lograr tres puntos que nos metan ahí y que el equipo siga rodando".

-¿Temes que el míster pueda cambiar de portero después de los últimos resultados?

"No habría ningún problema. Si el míster tiene que cambiar yo trabajo todos los días para seguir jugando. Somos más, Rui trabaja bien y si mi compañero tiene su oportunidad y lo hace bien genial. Yo estoy tranquilo con mi conciencia porque en mi trabajo diario doy el máximo y pasar a la suplencia no es algo que se me haya pasado por la cabeza".