Granada CF | Mercado Varas es una posibilidad para la portería del Extremadura Javi Varas, a la derecha, levanta los brazos en el partido de la pasada temporada contra el Oviedo. / ALFREDO AGUILAR El Granada busca salida al sevillano para ganar margen salarial y acudir al mercado mientras los extremeños necesitan dos guardametas FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Sábado, 4 agosto 2018, 10:06

El Extremadura está sondeando la posibilidad de incorporar a Javi Varas para la próxima temporada. La situación del portero en Granada se ha enquistado, no jugando ningún amistoso de los que se han disputado esta pretemporada a puerta abierta y sin la certeza de que lo hiciera en el entrenamiento ante el Jaén. Con Aarón y Rui Silva, Diego Martínez parece tener la portería cubierta con garantías y el carácter leve de la lesión del primero no ha cambiado las cosas. Por tanto, no es ningún secreto que el Granada le busca salida al meta sevillano, a quien hace pocas semanas se relacionó con el Olympiacos. Desvanecido el interés de los helenos, aparece la opción del Extremadura. Los extremeños, a los que está reforzando Daniel López Ramos, su nuevo director deportivo, están buscando con urgencia uno o dos porteros que completen el plantel y doten de seguridad a un equipo que está encajando con facilidad este verano. Recién ascendidos, los azulgranas quieren empezar el asalto a la permanencia siendo sólidos atrás. Es ahí donde aparecen los nombres de Pedro López (portero que acabó contrato con el Betis), Dorronsoro (ex del Lorca) y el rojiblanco Javi Varas, siendo este último el de más experiencia y también el que mayor ficha tiene.

El sevillano no está por la labor de marcharse lejos de su tierra, por lo que aquel posible interés del fútbol griego no habría convencido al portero para abandonar la disciplina nazarí. Mucho más atractiva sería la llegada a Extremadura, que se encuentra a una distancia de Sevilla semejante a la que le separa desde que juega en Granada (apenas tres horas).

Javi Varas se encuentra mientras tanto en Orihuela, concentrado con el resto de sus compañeros, con los que entrenó por la mañana. Sin embargo por la tarde la del portero fue la ausencia más destacada. Aunque no había presentado ninguna molestia durante la sesión matinal y el equipo gozó de una jornada de descanso el pasado jueves, Varas se quedó en el hotel mientras el resto del grupo continuaba con la puesta a punto. No ha trascendido el motivo por el que no se ejercitó. Más tarde, se reincorporó a la expedición para la cena.

Desde el club extremeño no se desmiente ni se confirma el interés en el portero sevillano, afirmando que no hay nada oficial por el momento aunque les consta que existe el 'rumor'. El conjunto de Sabas jugará hoy un amistoso, precisamente en el Ramón Sánchez Pizjuán y ante el equipo que formó a Varas. El Granada espera que el interés del Extremadura pueda terminar desbloqueando esta situación.

Y es que la entidad granadinista se encuentra atascada en el mercado por el escaso margen salarial con el que cuenta, siendo las bajas una necesidad imperiosa para reforzar la plantilla. A Diego Martínez aún le faltan varias piezas en su particular engranaje y mientras debe trabajar con jugadores a los que se prefiere dar salida por tener fichas altas y tratarse de actores secundarios en el actual proyecto.

No es exactamente el caso de Joselu Moreno. Si bien es cierto que el delantero cuenta con unos generosos emolumentos, el Granada no le buscaba una salida hasta que la situación del mercado hizo del onubense una pieza codiciada por varios equipos de Segunda. Entre ellos el Real Oviedo, que ayer oficializó la llegada de un punta. Se trata de Ibrahima Baldé, aunque este fichaje no cierra la puerta al jugador rojiblanco. El Sporting de Gijón también está sondeando a otros arietes sin descartar a Joselu.

Centrales como objetivo

El fichaje de José Antonio Martínez no ha cambiado el parecer del cuerpo técnico y la directiva del Granada. Se considera que aún hay que apuntalar la defensa con otro central por la posible salida de Matthieu Saunier y la incógnita de Pablo Vázquez. El joven central está participando con el dorsal del primer equipo (21), aunque eso no garantiza que se le haga ficha con los 'mayores'. Por lo tanto, Diego Martínez cuenta por el momento con José Antonio y Germán. Interesaba el prometedor zaguero Pau Torres, del Villarreal 'B'. El jugador era del agrado de Antonio Cordón, buen conocedor de la cantera castellonense. Finalmente, el Málaga es el que se ha hecho con el fichaje de este central.