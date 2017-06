Granada CF Varas: “Las Palmas me pidió perdón por cómo se hicieron las cosas en las negociaciones para la renovación” El arquero dice que no “acepté una oferta por una temporada” porque las formas “no me parecieron serias” S. Y. Jueves, 22 junio 2017, 20:43

El guardameta sevillano Javi Varas, recientemente contratado por el Granada CF, ha repasado las circunstancias que confluyeron en su salida de la UD Las Palmas, que es al conjunto al que pertenecía desde 2015. Y en este sentido aseguró que “me pidieron perdón por cómo se hicieron las cosas en la negociación que estaba encaminada a su renovación”.

En declaraciones a Radio Nacional de España el arquero comenzó por explicas que la conversaciones comenzaron en "noviembre de 2016, el día que el equipo visita Sevilla para jugar contra al Betis. Pasaron cinco meses en los que me decían que estaban seguros de que iba a salir todo hacia delante, pero las negociaciones se alargaron mucho en el tiempo".

Y así hasta que llegó el 21 de abril "en la previa del partido contra el Alavés, que es cuando me comunican que no cuentan conmigo porque decidieron que seguiría Raúl y porque quieren traer otro portero. Ese fin de semana se lo comunico a mi familia y empezamos a organizar todo para regresar a casa, pero, sorprendentemente, tres días después, el lunes, me dicen que quieren contar conmigo y que me hacían una oferta. Entonces les dije que no me parecía ni serio ni adecuado estar varios meses esperando y en tres días me dijeran este tipo de cosas. No acepté la oferta de una temporada, no hay negociación por lo que en ningún momento pedí ni dos ni tres años ni nada; esta es la única verdad", desgranó.

Al par, el cancerbero significó en esos días "realicé algunas llamadas que no me responden, algo un poco raro, la verdad. Luego el presidente dice en rueda de prensa que cuando contestemos igual ya es tarde, pero la realidad es que llevábamos semanas llamando y no nos contestaban ni a los mensajes ni a las llamadas telefónicas. Cuando la opción del Granada es una realidad es cuando les comunicamos que no continuaría”.

Total, que la última parte de este proceso se produjo una vez confirmado su fichaje por el conjunto rojiblanco. "Me pidieron perdón por cómo se hicieron las cosas en la negociación; no me queda otra que creerles que no hubo mala fe ni intención en hacer las cosas así; cada uno tiene su manera de actuar", sentenció.