Granada CF Vadillo: «Debuté en Granada, ahora quiero disfrutar como local» Vadillo en su presentación. / ALFREDO AGUILAR El nuevo extremo granadinista destacó que «en cuanto apareció el Granada, fue una decisión muy fácil por su entidad y por el proyecto» FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Miércoles, 11 julio 2018, 18:39

El Granada sigue inmerso en la vorágine de presentaciones. Hoy le tocó el turno a Álvaro Vadillo, extremo conocido por su etapa en el Betis. El gaditano, que debutó en Primera precisamente en Los Cármenes, ha comparecido ante los medios y ha querido destacar la facilidad que tuvo a la hora de decidirse por la oferta rojiblanca.

Como viene siendo habitual, primero tomaron la palabra Fran Sánchez y Monterubio. Ambos quisieron agradecer la predisposición del jugador. «Estamos ilusionados con él, ya que tenía propuestas de muchos clubes de Segunda. Desde muy joven despuntó con el Betis, el año pasado ascendió con el Huesca y creemos que puede aportar ganas e ilusión al grupo. Es un jugador de banda y desequilibrante en el uno contra uno« comentó Fran Sánchez.

«Agradezco al Granada la confianza y las ganas de que estuviera aquí. La temporada va a ser súper bonita», se presentó Vadillo.

Años en Huesca:

«Es verdad que la primera temporada fue muy buena, conseguimos el `play off´ en un equipo que no lo había conseguido antes. Fue una buena temporada en lo personal, después de unas no tan buenas en el Betis. Este año empecé como titular, me lesioné por tres meses y me costó coger luego el ritmo. La idea es volver a esas sensaciones del primer año en Huesca.»

Por qué el Granada:

«Es verdad que ha sido un verano en el que he tenido varias propuestas. En cuanto apareció el Granada, fue una decisión muy fácil por su entidad y por el proyeto. Es muy buen sitio para que yo siga creciendo.»

Ascenso:

«Por suerte tengo dos ascensos en mis 23 años. Dos experiencias totalmente diferentes, con el Betis y con el Huesca. La que más disfruté fue la del Huesca, porque con el Betis fue una obligación. En Huesca fuimos disfrutando del camino. Y eso es lo que tenemos que hacer, siendo conscientes de que representamos una gran ciudad y a una gran afición.«

Posición:

«He ido jugando más en banda, pero también por dentro en la mediapunta. Aunque sí, en mi carrera he jugado más por izquierda.»

Debut en Granada:

«Este año, con el Huesca en la previa del partido (Granada-Huesca), me preguntaron y dije que es un club al que le guardo mucho cariño. Debuté en este campo, el estadio y la ciudad sólo me traen recuerdos bonitos para disfrutarlo ahora como local.»