Granada CF | La crónica Uche le corta las alas al Granada AGENCIA LOF Un doblete del futbolista nigeriano acaba con la positiva racha de un Granada que estuvo muy lejos de su mejor nivel en el Nou Stadi de Tarragona ANTONIO NAVARRO Miércoles, 11 octubre 2017, 22:46

Dijo Víctor Díaz a principios de la pasada semana que en Segunda División "si no estás bien te pegan un golpe en el pecho y te ponen en tu sitio". Pues bien, fue un ex rojiblanco como Ikechuwku Uche el que golpeó con violencia a un Granada muy lejos de estar bien y en el que sus tres jugadores sometidos a examen -Alberto Martín, Puertas y Kunde- suspendieron la prueba, especialmente dura para los dos primeros.

No fue un partido de grandes alardes ni tampoco sería justo decir que el Nástic de Tarragona practicó un fútbol cinco estrellas, pero los catalanes fueron mucho más efectivos y ordenados que un Granada blando en defensa y demasiado romo en tareas ofensivas. Joselu apenas se vio por el terreno de juego y el '9' del equipo tarraconense, el ya citado Uche, marcó en cinco minutos la mitad de goles que los que anotó con la camiseta del Granada en un curso completo, el 2011/12. La venganza de los ex empieza a ser más peligrosa que la que experimentan los enemigos de Liam Neeson en la famosa saga cinemátografica. Ninguno ha celebrado sus goles con la misma intensidad que Edgar Méndez, que ahora comparte vestuario con el técnico al que en su día empujó al paro, pero muchos de los que se fueron mal parados de la casa rojiblanca dañan a su ex equipo cuando el calendario les da la oportunidad de hacerlo.

2 Nástic Dimitrievski, Javi Jiménez, Molina, Perone, Abraham, Gaztañaga, Tejera (Juan Muñiz, m.69), Maikel Mesa, Omar Perdomo (Delgado, m.60), Uche (Eddy, m.69)y Manu Barreiro. 0 Granada CF Varas; Víctor Díaz, Menosse (Licá, m.74), Saunier, Álex Martínez; Baena (Rey Manaj, m.51), Alberto Martín, Puertas (Espinosa, m.85), Machís; Kunde; y Joselu. goles 1-0, m.27 Uche; 2-0, m.31 Uche. Árbitro Moreno Aragón (colegio madrileño). Amonestó a los locales Abraham y Eddy así como a los visitantes Machís, Alberto Martín y Saunier. Incidencias Partido de liga disputado en el Nou Stadi de Tarragona ante algo más de 5.200 espectadores.

Uche hirió al Granada con dos remates cruzados en el 27 y en el 31 de partido en los que demostró estar muy por encima de Hernán Menosse y mucho más avispado que los defensores rojiblancos, demasiado verdes durante la noche del miércoles en líneas generales. No se puede destacar ninguna ocasión clara del Granada durante la primera mitad sencillamente porque no la hubo. Uche, en cambio, estuvo cerca de firmar un hat-trick pero su zurdazo tras deshacerse de Menosse en una jugada bastante similar a la de los dos goles ya anotados acabó marchandose a la grada.

En la segunda mitad el Granada le metió una marcha más al encuentro y poco a poco fue encerrando al Nástic en su área. La entrada de Rey Manaj le dio algo más de frescura al ataque granadino, siendo el delantero albanés el que tuvo en sus piernas las dos oportunidades más claras de estrechar el marcador, aunque ninguno de sus dos disparos con bastante intención encontró el camino hacia la portería defendida por el también ex rojiblanco Dimitrievski. Sin embargo, los minutos transcurrieron y los acercamientos del equipo de Oltra fueron cada vez más tímidos. Finalmente, victoria de un Nástic que se acerca a la permanencia ante un Granada espeso, que quiebra su racha de triunfos y que recibirá el próximo sábado en Los Cármenes a un equipo dirigido por otro ex granadinista: el Real Oviedo de Juan Antonio Anquela.