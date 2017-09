«Con el triunfo nos quitamos mucho peso de encima» Sergio Peña dice que cuando juegue quiere darlo todo IDEAL GRANADA Domingo, 24 septiembre 2017, 01:26

Sergio Peña reconoció que tras conseguir la primera victoria liguera los jugadores del Granada «nos quitamos mucho peso de encima. Sabemos que la categoría era complicada y que teníamos que jugar como lo hemos hecho hoy para empezar a ganar. Esperamos seguir así».

Sobre el hecho de estrenar la condición de titular, Peña añadió que «lamentablemente y afortunadamente para mí el hecho de estar en la selección me ha hecho perderme partidos. Pero cuando juegue voy a darlo todo de mí para ayudar al equipo y ayudar a los compañeros. Ahora estoy bien. He estado malo esta semana con fiebre y antibióticos pero he terminado bien el partido y espero poder continuar así». Por otra parte, el futbolista latinoamericano comentó que «es importante ganar, tener buenas sensaciones. Y creo que las vamos a seguir teniendo, que vamos a continuar corrigiendo errores y que si seguimos en esta línea vamos a lograr el objetivo que nos marcamos al inicio de la temporada».