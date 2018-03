Granada Femenino Triplete de Coronel para dar el triunfo a las rojiblancas Coronel se escapa con el balón. / Alfredo Aguilar El Granada supera el que suponía el más difícil escollo de cuantos le quedan por jugar ante el Sporting de Huelva B OLEA HUELVA Lunes, 5 marzo 2018, 00:34

El equipo de dirige Roberto Valverde salvó con sobresaliente el que probablemente sea el partido más difícil que le quedaba hasta el final de la liga. Esta importante victoria 0-3 en casa del Sporting de Huelva no sirve, sin embargo, para acercarse al todopoderoso Málaga, que volvió a no fallar. Ya solo restan seis jornadas. El Granada llegaba a la Orden empatado a puntos con el filial sportinguista, que este año no había cedido ni un punto como local, ni siquiera ante el Málaga.

Desde los primeros compases del partido se pudo ver a dos equipos que querían el balón. Las locales salieron presionando muy arriba, asfixiando la salida de balón del Granada. Las rojiblancas también intentaban imponer su juego, y como resultado se vio una primera parte muy peleada. Con un papel importante del centro del campo y con fases de abuso de juego aéreo. Las jugadas de peligro real brillaron por su ausencia, aunque si bien es cierto que el Sporting tuvo alguna llegada con algo más de intención.

En la reanudación el Granada, que había sido espoleado por su entrenador en el descanso, salió dando un paso al frente. Las rojiblancas impusieron su ritmo y encerraron al Sporting en su campo. Fruto de esta presión Oviedo fue objeto de falta cerca de la frontal del área. Coronel se encargó de ejecutar la falta para marcar un golazo al lanzar el balón colado a la escuadra, imposible para Anna.

Las visitantes se adelantaban y eso les daba tranquilidad, haciendo que su presencia en el terreno de juego fuera mucho más segura. No obstante, las locales no tiraron la toalla. Jenni Benítez, la entrenadora del Sporting, movía banquillo y lanzaba a todo su equipo a la ofensiva. Entre el minuto 70 y 80 el Granada sufrió mucho. El acoso local era total. De hecho, el Sporting estuvo a punto de empatar con un tiro cruzado desde fuera del área. El Granada salió entonces en contraataque y consiguió un córner. Mari lo botó, Anna no pudo atajar y por allí apareció Coronel para, con la cabeza, hacer el segundo, doblete también en su cuenta particular, y dar así tranquilidad a su equipo. Era el minuto 84.

Pese al marcador adverso las locales no se amedrentaron y siguieron peleando con todas sus fuerzas. Las rojiblancas se defendían con uñas y dientes y en una jugada Raky caería lesionada. La alicantina tuvo que abandonar el terreno de juego con ayuda. Está pendiente de valoración médica, pero se teme que para ella haya podido terminar la temporada antes de tiempo. En el descuento, el Granada dispondría de una nueva oportunidad que no desperdiciaría. Esta vez fue Galán la que botó un córner, desde el lado derecho, y nuevamente Coronel de cabeza volvería a marcar. Tras esta jugada la colegiada decretó el final del encuentro.

La próxima jornada las rojiblancas reciben a El Naranjo cordobés en el Estadio de la Juventud a las doce de la mañana del domingo 11. La liga sigue estando muy complicada, pero aún hay 18 puntos en juego. El Granada debe seguir ganándolo todo por si llegara el error del Málaga.