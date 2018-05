Granada CF Trilles señala a Pina como responsable de las «decisiones deportivas y económicas» El abogado (d) durante una junta general de accionistas. / G. MOLERO El exvicepresidente del Granada, en su declaración ante el juez, asegura que el murciano «gestionaba los presupuestos» CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Miércoles, 21 febrero 2018, 12:12

Las contradicciones en las exposiciones de los llamados a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye la operación Líbero, en la que se investiga al Granada CF, Quique Pina y Gino Pozzo por delitos contra la Hacienda Pública, fraude fiscal y blanqueo de capitales, entre otros, están siendo una constante y motivo uno de los motivos para mantener en prisión a Pina. Uno de los ahora «investigados», primero llamado a declarar como «testigo», es Jordi Trilles, exvicepresidente del Granada en la anterior etapa y abogado de Gino Pozzo. El letrado, en su segunda comparecencia para declarar ante el juez el pasado día 8 de este mes, aseguró que «en el Granada quien tomaba las decisiones, las generales, las deportivas y las económico-financieras, era Enrique Pina. Era el responsable de la gestión del día y también de las estrategias económicas y presupuestarias».

Trilles puntualizó que «eran colegiadas con más personas, entre ellas Gino Pozzo». Ahora bien, insiste en que «Pozzo no pertenecía al consejo de administración. Había tomado participación en decisiones, sobre todo en el ámbito deportivo: determinar precios de compras, salarios... donde sí había consulta entre ellos (dos) y más gente, entre ellos Juan Carlos Cordero, creo recordar».

Las preguntas del magistrado se centraron en conocer, a través de uno de los tres miembros del consejo de administración del Granada (Trilles, Pina y Juan Dólera) el funcionamiento y interno y la responsabilidad en la toma de decisiones de cada parte. El rol de Dólera, abogado murciano, era de «asesor económico, sobre todo las cuentas anuales y validaba con los auditores la formulación» de las mismas, señaló Trilles. «Ni en la inversión ni en presupuesto participaba. En esto era Pina, gestionaba él los presupuestos», puntualizó.

Ante tales afirmaciones, De la Mata insistió en sus preguntas para conocer si todas las decisiones económico-financieras del club las tomaba Pina, a lo que el letrado catalán respondió: «No sé si todas, pero buena parte de ellas. Algunas se hablaban entre ellos pero la decisión formal era de Enrique Pina».

Estas afirmaciones chocan con las vertidas por Pina ante el juez en su declaración, pues el murciano aseguró que ejecutaba las órdenes que venían de arriba, del propietario del Granada, Gino Pozzo. No es la primera contradicción. También en la gestión deportiva Trilles especificó algunos asuntos que chocan con la declaración de Juan Carlos Cordero, director deportivo rojiblanco en la etapa investigada (entre 2011 y 2016) y otro de los investigados en la operación Líbero. Trilles apuntó que existían varios consultores externos en la parcela deportiva que ejercían de scoutings. «Tengo constancia de alguno, como (Joaquín) Vigueras, creo que estaba (David) Buitrago y terceros que no sé o no recuerdo». «No sé si Calambur -la empresa de intermediación de Pina a nombre de su hermana- hacía intermediación en fichajes», añadió.

El juez explicó en la declaración, a la que ha tenido acceso IDEAL, que la dirección deportiva del Granada, que dirigía Cordero, señaló que tales proveedores de 'scouting' no existían, que todos los informes se hacían desde la propia dirección deportiva. El abogado catalán fue contundente al ser cuestionado sobre el asunto: «Las facturas existían. He visto facturas y algún contrato de servicios de scouting. Vigueras (Sport), Calambur, Buitrago...».

Otro de los aspectos a tratar fue la forma de retribuir el Granada los servicios de Quique Pina. Trilles explicó que «no cobraba, pero sí facturaba ciertos servicios. Eran facturas que salían de Calambur. Recibía retribución por servicios. Si tenía salario el señor Pina o su hermana no lo podía saber. Lo que yo no sé es si Pina cogía el dinero de Calambur».

Sobre la relación del club rojiblanco con la empresa Grup Serton, que prestaba asesoramiento deportivo al Granada por cantidades «superiores a la propia dirección deportiva», según uno de los autos, Trilles, que fue su administrador en una estructura previa, aseguró que elaboraba informes que «se remitían para proponer la contratación de jugadores. Se utilizaban para servir de información útil para elegir qué contratación hacer. Las decisiones eran compartidas entre Pina, Cordero, Pozzo y posiblemente algún otro». Serton recibió más de seis millones de euros durante estos años. Un fijo de algo menos de medio millón anual y un variable en función de las operaciones. El Granada abonaba una comisión por intermediación. «En algunos años sí», confirmó Trilles.

Una afirmación que contradice lo declarado por Cordero, que negó radicalmente haber participado en decisiones que no salieran de su 'staff' técnico. Esas decisiones le venían dadas desde arriba, señaló ante el juez. Él lo que hacía era sacar el mejor rendimiento de los jugadores que la propiedad decidía fichar, dijo.

De la Riva y Jarmorini

Fifteen Securitisation, el fondo de inversión al que iba el 90-95% de los traspasos de varios jugadores desde el Granada, Udinese y Watford, es otro de los puntos de la investigación del juez De la Mata. Sobre su papel en todo este entramado, Trilles aclaró que los administradores de la empresa eran «Rafaele De la Riva», llamado a declarar también, y «Damiano Jarmorini». «No sé si Gino (Pozzo) lo era. Creo que no», puntualizó. No supo aclarar cómo llega el vínculo entre el club y el fondo, sólo que «hicimos actividades de consulta tributaria. Era un proyecto de inversión porque estaban tratando la obtención de financiación externa».

Está citado a declarar este viernes un representante de la actual propiedad del Granada, al estar investigado como persona jurídica el club. Hoy se reúne la cúpula granadinista, con la presencia vía Skipe del presidente, para designar portavoz.