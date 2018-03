Granada CF Femenino A tres puntos del Málaga Yurena, autora de dos goles, se abraza a Laura Pérez tras anotar uno de ellos. / PEPE VILLOSLADA / GFC El Granada cumple en su partido ante El Naranjo y el líder empata en casa ante el Sporting de Huelva B y alimenta la esperanza OLEA GRANADA Lunes, 12 marzo 2018, 02:15

El Granada se impuso en el Estadio de la Juventud bajo la lluvia a un correoso El Naranjo que se presentó valiente en el coliseo granadino, planteando un partido de tú a tú, aunque no pudo con un equipo local que hizo una gran primera parte. Los 45 primeros minutos estuvieron llenos de ocasiones para las rojiblancas. Yael por la izquierda y Laura Pérez por la derecha, escoltadas, generaban constante peligro. Las Pérez en particular (Laura y Alba) fueron una pesadilla para las cordobesas. Antes del primer cuarto de hora ya ganaban por 2-0 gracias a los tantos de Yurena y Laura Pérez.

3 Granada María Valenzuela, Lula, Laura Pérez, Oviedo (Elo, min. 54), White, Alba Pérez, Mari, Urre, Coronel (Mushu, min. 60), Yurena (T. Galán, min. 60) y Vilar. 0 El Naranjo Zou, Encarni, Nuria, Laura, Irene (Irene Aparicio, min. 66), Elena, María, Eli, Estrella (María Alcázar, min. 46), Miranda y María Martín. Goles 1-0, min. 4: Yurena; 2-0, min. 14: Laura Pérez; 3-0, min. 56: Yurena. Árbitro Torres Corral. Mostró tarjeta amarilla a la visitante, Elisabeth y al Delegado del AD Naranjo, Antonio Naranjo. Incidencias Estadio de la Juventud de Granada, ante unos sesenta aficionados.

El segundo tiempo fue menos brillante. El descanso no sentó muy bien al equipo que no terminaba de hacer fluir su juego con la alegría de la primera parte. Además, contó con la lluvia y el viento como acompañantes no deseados, lo que hacía que el fútbol fuese aún más pesado, menos preciso y más farragoso. Pese a todo esto, Yurena, que había marcado el primero del encuentro, aprovechó una jugada de desconcierto en el área rival para hacerse con el balón y macar su segundo particular, tercero y definitivo para su equipo. Tras anotar tuvo que ser sustituida por Tamara, ya que había recibido un fuerte golpe en la jugada del gol y no pudo seguir.

La última media hora de partido fue una lucha, sobre todo en el centro del campo, sin demasiadas llegadas de peligro. Valverde hizo cambios. Yael dejó su sitio a Elo, y Coronel, con molestias, a Mushu, pero el marcador ya no se movería. Tres puntos más al casillero.

Las rojiblancas cumplieron y se quedaron a esperar el resultado del líder, el Málaga, que recibía por la tarde al tercero en discordia, el Sporting de Huelva, equipo que había vencido a las costasoleñas en la primera vuelta y que en el día de ayer fue capaz de lograr un valioso empate sin goles en Cártama. Las de Jenni demostraron casta y buen hacer, consolidándose no solo en la tercera plaza de la clasificación, sino demostrando además ser uno de los filiales más sólidos de todo el fútbol femenino español.

Tras este resultado las de Antonio Contreras siguen líderes, aunque ahora con solo tres puntos más que las nazaríes y con el average particular a favor. Sigue siendo muy difícil, pero este empate trae mayor ilusión a las filas rojiblancas. que se agarran a las matemáticas. El próximo domingo las de Valverde se enfrentarán al Cáceres CFF.