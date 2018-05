Granada CF «En los tres partidos que quedan tenemos que mostrar dignidad, profesionalismo» PEPE VILLOSLADA/GCF Javi Varas manda un mensaje claro al equipo de cara al final de temporada | Entiende la «desilusión» de la afición y achaca a la «falta de confianza» el declive de los rojiblancos en la recta final de tamporada CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Miércoles, 16 mayo 2018, 13:44

Una explicación a la situación: «Entramos en un bache de resultados negativos, si tuviera la solución la diría. He notado una falta de confianza por los resultados, intentar hacer las cosas bien y que no te salgan ha mermado mucho al equipo».

¿Un error destituir a Oltra?: «No estoy aquí para analizar la destitución del míster, el club cuando toma esta decisión lo hace pensando en el bien del equipo. No hay que esconder que han ido a pero. Nosotros trabajamos con las herramientas que nos pone el club. Nuestra parte de culpa tenemos, no solo del entrenador».

Afición: «La situación es muy complicada, dependemos de muchos equipos, en los tres partidos que quedan tenemos que mostrar dignidad, profesionalismo. Entiendo la desilusión que se ha creado, somos los primeros perjudicados. Tenemos que agotar las opciones pero somos realistas y sabemos que es muy difícil. Pena en el entorno, yo también he vivido el descenso de mi equipo como aficionado y sufro mucho más como futbolista. Hay una buena base para el año que viene, intentamos llegar a Primera pero no ha podido ser, el grupo va a continuar».

Ambiente en el vestuario: «Es un vestuario bueno y alegre, pero cuando llevas dos meses y medio así cae, porque somos personas y nos afecta. Puedo poner la mano en el fuego por el vestuario. He estado en otros que no eran así. Impotencia porque se ha ido algo importante».

Tras Almería: «El equipo estaba mal, muy tocado, se intenta levantar el ánimo pero sabíamos que era una de las últimas esperanzas para llegar al 'play off'. El míster intentó levantar el ánimo, está haciendo todo lo posible porque la gente recupere sensaciones».

Su futuro: «Yo voy a continuar seguro. Tengo un año más y es un proyecto para llevar al Granada en Primera. Soy muy cabezón. He conseguido siempre salvo en dos temporadas el objetivo que se ha marcado el club y aquí lo voy a intentar».

Decadencia sin Oltra: «El grupo es el mismo. Son distintos entrenadores, nos llevamos igual de bien, no es un problema de actitud, ha entrado en una dinámica mala que ha llevado a eso. En este último periodo sí he percibido yo personalmente la falta de confianza, el desparpajo. En cuanto a la profesionalidad y demás, no puedo decir nada malo del grupo».

El peso del objetivo: «Cuando nos embarcamos en este proyecto todos sabíamos la etiqueta del equipo favorito. El ascenso directo era el premio grande pero había otras vías, por el play off'. A lo mejor no se ha sido consciente de la dificultad de la categoría al principio de temporada, con tantos equipos compitiendo por el mismo objetivo diciéndolo con la boca pequeña, pero cuando venimos aquí asumimos la responsabilidad de que el objetivo es ese y no nos puede pesar. En las dos primeras plazas hemos estado poco tiempo pero sí en 'play off' y no se valoraba lo que lo valoramos ahora mismo».