Traumáticas medidas, resultados de mejora

SERGIO YEPES GRANADA Martes, 20 marzo 2018

Frente a la incertidumbre que genera el relevo que tuvo lugar ayer lunes en el banquillo Granada CF se encuentra la certeza de que la práctica mayoría de los equipos que apostaron por cambiar de entrenador en la Segunda división han acabado mejorando sus resultados. En total, fueron cinco los conjuntos que acometieron una única sustitución en sus banquillos: Sporting de Gijón, CD Tenerife, Albacete Balompié, UD Almería y Lorca FC. Y de entre ellos, los cuatro primeros experimentaron un proceso que les llevó a superarse en la tabla clasificatoria, mientras que sólo el restante ha empeorado. Aparte estarían los casos del Córdoba CF y el Nástic, que acometieron hasta tres y tres sustituciones, produciéndose también mejoras en último término que les hace dar por buenos los vaivenes.

A nivel de posiciones, la sustitución más rentable fue la que tuvo lugar en el Albacete Balompié. Cuando el pasado 2 de octubre decidió destituir al entrenador de Ponferrada José Manuel Aíra marchaba penúltimo tras haber obtenido en siete partidos cuatro puntos, a dos del corte de la permanencia. Y lo cierto es que después de que tomara el mando el navarro Enrique Martín ahora se encuentra décimo tercero con 43 puntos, once por encima del ‘pozo’. También fue llamativa, aunque algo menor, la progresión que acabó viviendo el Sporting de Gijón después de que el 11 de diciembre decidiera prescindir de Paco Herrera. Con el barcelonés en la banqueta acabó ocupando, tras dieciocho choques, la décima plaza con 24 unidades, a cinco del corte de promoción y nueve del descenso directo. Y verdaderamente con el vallisoletano Rubén Baraja ha dado un salto de calidad, ya que los de El Molinón son ahora cuartos con 52 puntos, a cinco del segundo Huesca al que incluso venció este lunes (0-2).

También dio el paso en adelante la UD Almería una vez que el 12 de noviembre resolvió que era mejor cortar por lo sano. Acababa de concluir la décimo cuarta jornada de competición y era antepenúltimo con 12 puntos, a 3 de la zona de salvación. Pero una vez que el granadino Lucas Alcaraz tomó el testigo del tarraconense Luis Miguel Ramis los rojiblancos fueron escalando hasta la décimo sexta posición actual en la que computan 37 unidades, a cinco del primer equipo que bajaría: la Cultural Leonesa. Por el contrario, no tan notario fue el relevo en el CD Tenerife. Tras veinticinco choques, el 4 de febrero, el balear Luis Manuel Martí lo dejó décimo cuarto con 30 puntos, a once del sexto y sólo uno del corte de descenso. Y con el guipuzcoano Joseba Etxebarría ha pasado a ser duodécimo con 43, a sólo 6 y la friolera de once de las referencias antes señaladas.

De otro lado, estaría el caso del Lorca FC, que sigue viviendo al borde del descenso después de que el lucense Fabri González tomara el testigo del hispano-alemán Curro Torres, destituido el 17 de diciembre. Después de computados diecinueve choques era antepenúltimo con 16 unidades, a seis de la salvación, mientras que ahora es penúltimo con 19, a 16 del que parece un imposible.

Entre aquellos clubes que apostaron con decisión por el cambio de rumbo es llamativo el caso del Córdoba CF. Empezó con el barcelonés Luis Miguel Carrión, que fue destituido en la jornada décima, con el plantel décimo noveno con 19 puntos, a uno de la permanencia. Tras su adiós, el 17 de octubre llegó el gaditano Juan Merino, que al término del décimo séptimo encuentro había empeorado el bagaje, pues los de La Mezquita eran colistas con 12, a seis de la zona de salvación. Y después de que el cuatro de diciembre fuera reemplazado llegó el cordobés Jorge Romero, que tras la vigésimo sexta fecha fue apartado estando el equipo antepenúltimo y a once de la ansiada décimo octava posición. Que ahora parece más cerca con el madrileño José Ramón Sandoval en la banqueta, pues el plantel sigue estando donde se encontraba pero ahora a sólo cuatro unidades del milagro. Así pues, se puede dar por muy buena su llegada el 13 de febrero.

Finalmente, estaría el caso del Nástic de Tarragona, que también mejoró tras las traumáticas medidas. El barcelonés Lluís Carreras lo dejó el 2 de septiembre en la posición de colista con un punto de doce posibles, a tres de la permanencia. Y su paisano Antonio Rodríguez ‘Rodri’, veinte choques después, el 29 de enero, en el puesto décimo séptimo con 28 unidades, uno por encima del peligro. Finalmente, con el ciudadrealeño Nano Rivas, la formación catalana sigue en idéntica posición, pero a cuatro del ‘pozo’.