Pedro Morilla «Lo que transmite el grupo es que va a salir a morir» PEPE VILLOSLADA / GCF El entrenador reconoce en la previa del partido ante el Sevilla Atlético que «tenemos que mejorar muchas cosas» SERGIO YEPES GRANADA Viernes, 13 abril 2018, 14:39

El técnico del Granada CF, el sevillano Pedro Morilla, ha comparecido este viernes en rueda de prensa con motivo del partido del domingo ante el Sevilla Atlético y ha señalado lo siguiente:

JUGADORES EN DUDA. «Salvador Agra está bien, al cien por cien, como uno más del grupo. Sí que es verdad que la semana pasada por ciertas molestias tomamos precauciones con él. Saunier ha entrenado todas las sesiones de la semana con relativa normalidad, vamos a esperar a ver si mañana recibe el alta médica y podemos contar con él. Y Adrián está con precaución, es la primera semana que entrena con el grupo. Viene de una rotura muscular. Ha entrenado en partes parciales de los entrenamientos. Y mañana vamos a ver si podemos contar con él. Pero estamos contentos ya que por lo menos están los tres con el grupo. Raúl Baena tiene desde el lunes una molestia en el gemelo y posiblemente no podamos contar con él».

CAMBIO EN LA PORTERÍA. «Tenemos dos grandes porteros. Rui está en segundo plano, Javi es el titular. A los dos hay que transmitirles muchas fuerzas desde el cuerpo técnico. Los otros días, el gol que Varas encajó ante Osasuna, fue un infortunio. Pero el que juega es el que está expuesto a los fallos. Pero Javi está haciendo muy buena temporada. Después del gol se repuso muy bien, tuvo dos intervenciones buenas. Es un tío fuerte mentalmente. En el cuerpo técnico existe máxima confianza en ambos. Rui tiene un presente muy bueno y en el futuro va a estar en primera línea del fútbol nacional. Y Varas transmite mucha fuerza al grupo, que es lo que se ha trabajado con él esta semana. Está en condiciones de saltar al campo el domingo igual que Rui si lo tuviera que hacer».

QUÉ PARTIDO ESPERA. «No nos debemos fijar en el rival. Hace dos semanas nos pasó con el Lorca. En Segunda división todos los rivales te lo pueden poner complicado con independencia de la posición que ocupan en la tabla. El Sevilla es un rival que tiene futbolistas muy buenos. Y muchos de ellos van a estar en Primera división seguro. Si vamos pensando que es fácil no va a ser así. El equipo ha trabajado muy bien durante la semana, está muy metido en lo que requiere la situación. La situación pasa por conseguir los tres puntos. Lo que nos transmite el grupo al cuerpo técnico es que va a salir a morir porque es el partido muy importante. Si queremos estar en la pelea por los puestos de promoción y tener alguna opción de ascenso directo pasa por conseguir el triunfo».

¿SERÍA INADMISIBLE ALGO QUE NO FUERA EL TRIUNFO? «Lo que sería inadmisible es que el equipo saliera al campo sin actitud. Sin la actitud que requiere el momento. Y yo creo que eso no va a pasar. El equipo va a salir muy metido en el partido. En un partido de fútbol pueden pasar mil cosas, el rival también juega. Pero lo que sería inadmisible es que haya pasividad en algunos futbolistas y pongo en las manos en el fuego por que eso no va a suceder».

EVOLUCIÓN DE SU ETAPA. «El partido más completo con mucha diferencia fue el último. En el primer partido se vieron cosas, estuvimos contentos por la actitud del equipo, que se trabajaron cosas durante la semana sabiendo que el Numancia es un rival muy fuerte, y se ganó el partido. A lo mejor no con el juego y todo el trabajo que queríamos que tenga el equipo, pero se ganó. El partido de Lorca hubo fases que no salieron como queremos. Sobre todo en las transiciones ofensivas, cuando perdemos el balón tenemos que recuperar las posiciones. Y el día del Osasuna se hicieron muchas cosas bien. Estuvimos más cerca de ganar que de perder. Las ocasiones de ellos vinieron más por juego directo, por faltas alejadas que por el juego elaborado. Tenemos muchas cosas que mejorar en el tema defensivo, de coordinación, de que todos sepamos a lo que queremos jugar. Queremos que todos los jugadores trabajen en un mismo patrón de conducta y ser agresivos. En el fútbol hay que defender y correr, pero también defender bien».

¿TEME QUE SEA DEMASIADO TARDE PARA QUE EL EQUIPO COJA SU IDEA? «El equipo lo está cogiendo, tenemos que ir corrigiendo cosas durante las semanas. No venimos a implantar un modelo de juego y tardar seis semanas. Lo que queremos esta semana es ganarle al Sevilla. Y para eso se ha trabajado. Tampoco queremos desnaturalizar las cosas que se han hecho bien de aquí atrás. Queremos ganar los partidos y para eso hay que hacer una serie de cosas que no son nada nuevo en el fútbol. No es una carrera de Ciencias Políticas lo que le estamos diciendo a los futbolistas. Es fútbol. Son matices de lo que han hecho antes y de lo que queremos darle ahora al equipo».

PUNTOS PERDIDOS ANTE EQUIPOS DE ABAJO. «Esto es una Liga regular. Los equipos que son más regulares son los que están arriba. La situación es la que hay. Es la que no hemos encontrado cuando cogimos al equipo. Estábamos a ocho puntos y a día de hoy estamos a lo mismo. No queremos pararnos a pensar si hubiéramos ganado tal o cual. Eso lo piensan todos los equipos de la competición. Tenemos que centrar las fuerzas en el presente inmediato, que es el domingo».

ARREPENTIMIENTO. «No, no. Cuando me comunican de coger el primer equipo no lo dudo, porque creo que estamos muy capacitados para trabajar al Granada CF en el objetivo del ascenso. Y lo digo con letras mayúsculas. Era una situación complicada y lo sigue siendo. Nosotros no entramos a valorar el cese de José Luis, entramos a valorar cuando nos dicen que cojamos al equipo. Y estamos capacitados para conseguir el objetivo. Y lo seguimos estando. Mentalmente estamos muy fuertes. Independiente de los resultados. Creo que el grupo confía en el trabajo que estamos haciendo. Vamos a ir a muerte. Hay muchas cosas que hacer para ganar un partido en Segunda A y vamos a intentar hacerlas».