Granada CF | Rueda de prensa "Estamos trabajando para crecer" GCF El técnico José Luis Oltra lanza un mensaje edificante de cara al choque ante el Valladolid, para el que "todo apunta que Montoro va a llegar" SERGIO YEPES GRANADA Jueves, 14 septiembre 2017, 16:39

En su comparecencia pública previa al encuentro ante el Real Valladolid el técnico del Granada CF José Luis Oltra ha manifestado que “estamos creciendo para trabajar”. El valenciano no ha querido cargar contra los árbitros porque “me pongo en su lugar y los entiendo” y ha aventurado que “todo apunta a que Montoro va a llegar”

MENSAJE AL ÁRBITRO. “No sé ni quien nos pita. El árbitro es un elemento más que hay que superar, es una circunstancia más del juego que hay que estar por encima. No depende de nosotros, por lo tanto yo no le presto ninguna atención. Le pediría a los árbitros que nos piten sin equivocarse, que es lo que ellos intentan siempre. Es verdad que hemos tenido poca fortuna hasta la fecha, pero tampoco es que piense que a la larga la balanza se va a igualar. Pero bueno, a ver si se puede equilibrar. No estoy pidiendo que nos favorezcan, estoy pidiendo equidad y fortuna para el árbitro en cuestión. Jamás me veréis hablar mal de los árbitros porque sé que es muy difícil su labor y hay que intentar ayudarle. Hay veces que me canso de ser educado y respetuoso, pero cuando me lo analizo en frío y objetivamente me pongo en su lugar y los entiendo. No hay que darle pie, hay que superarlo y no me sirve de excusa tampoco”.

MONTORO. “Hoy ha entrenado con el grupo, ayer también trabajó con el equipo. Todavía no he tenido la conversación con él y los servicios médicos, pero todo apunta que va a llegar. Creo que va a estar a disposición y que va a ser una elección libre. La última semana también creímos que iba a llegar pero en último momento no tuvo buenas sensaciones y decidimos no forzarle”.

EN QUÉ HA INCIDIDO DURANTE LA SEMANA. “En el trabajo defensivo y en el ofensivo. En el equilibrio. En las acciones a balón parado. Hay que tener tranquilidad. Después de haber visto otra vez el partido contra el Tenerife me conformo con que el equipo pueda competir de la misma manera. Hicimos un partido muy correcto y muy bueno que por distintas circunstancias del juego…. Cuando nos quedamos en superioridad numérica no fuimos capaces de ganar por muchas circunstancias que no voy a justificar ni a explicar”.

PARTIDO. “Vamos a un campo complicado, a enfrentarnos a un buen rival, con un entrenador experto que sabe lo que quiere para su equipo. Es un equipo que anda bien, con un modelo definido. Tenemos que estar fuertes defensivamente, sólidos, contrarrestar su potencial. No podemos ser un equipo que esté a merced de lo que proponga el rival. Hay que intentar llevar el peso y sobre todo hacerle daño. Hay que defender fuerte las acciones a balón parado. Tenemos que competir, ganar los duelos, los balones divididos. En eso hecho hincapié esta semana”.

¿QUÉ LE FALTA AL GRANADA PARA CERRAR LOS PARTIDOS?. “No lo sé, si lo supiera lo habría corregido ya. Cada partido fue una historia. El día del partido liguero ante el Zaragoza no estuvimos cómodos en ningún momento. El día del Barcelona B el equipo estuvo fenomenal pero cometió un error defensivo grave que nos penalizó. En Tenerife teníamos el partido controlado. Con superioridad buscamos hacer el segundo. El equipo tuvo el control del juego, no pasa apuros defensivos. Lo hicimos todo bien. Pero en una jugada en la que tropezamos entre nosotros nos costó el empate. El equipo fue al frente para ganar el partido. Y en una contra te pillan. Bueno, esto es la grandeza de este deporte. Es un juego de aciertos y de errores. El otro día intentamos matar el partido. Todo se puede ver desde dos prismas. El prisma de que no sabemos mantener las ventajas o el prisma de que el equipo juega fenomenal, va a buscar los partidos. Los rivales. Y tiene argumentos y posibilidades. Nos falta una victoria, ponernos por delante y saber mantenerlo no cometiendo errores, teniendo más y mejor el balón. Evidentemente cometemos errores. Tenemos aspectos que potenciar y errores que corregir. Estamos en el inicio, estamos trabajando para crecer”.

¿UBICACIÓN SERGIO PEÑA COMO MEDIOCENTRO? “Todo es opinable, todo es válido. Aunque de inicio no es la idea para Valladolid. Los otros días ensayé en el entrenamiento el sistema 1-4-1-4-1 y Sergio Peña fue uno de los jugadores que puse por delante del mediocentro. A nivel ofensivo me pareció una buena solución para determinados aspectos. Pero aquí se trata de buscar equilibrio. En principio no va a jugar al lado de Raúl o Alberto”.

¿QUIÉN ES EL GUÍA DEL GRANADA? “El fútbol es un juego colectivo y no hace falta la figura del canalizador. Muchas veces buscamos una figura que no tenemos o que no nos hace falta. Los once jugadores tienen que atacar y defender. Y tiene que haber un equilibrio. No creo que el problema sea no tener un mediocentro canalizador”.