Granada CF Cuando 'Toché' se acercó a la historia frente al Granada CF Un gol del murciano decidió el partido que en 2010 los rojiblancos perdieron contra el Cartagena, válido también para situarlo a las puertas de un récord aún vigente SERGIO YEPES GRANADA Viernes, 13 octubre 2017, 00:49

Que el Granada CF tendrá que estar pendiente el próximo sábado de José Verdú 'Toché' es algo que no sólo queda sobre aviso con el hecho de que se esté tratando del máximo realizador del Oviedo con cinco dianas. No también es una advertencia realizada a la vista de lo que sucedió en la penúltima ocasión en que se enfrentó al Granada CF. Concretamente un 6 de noviembre de 2010 en el que no sólo ajustició con un tanto a la formación nazarí, sino que encima se quedó a las puertas de conseguir un registro histórico en aquel Cartagena en el que militaba.

En ese duelo de la undécima jornada del campeonato 2010/11 celebrado en el estadio de Cartagonova 'Toché' fue empleado de inicio por el técnico Juan Ignacio Martínez. Y lo cierto es que acabó resultando decisivo porque en el minuto 37 marcó el 2-1 con que culminaría el choque tras los tantos previos tantos de Víctor (1-0) y Fabián Orellana (1-1).

Ahora bien, como ya quedó dicho, la diana tuvo otras connotaciones. Y es que así el atacante quedó a un solo gol de superar a Andrés Fernández como máximo realizador del equipo albinegro en la categoría de plata. Con el tanto marcado ante el Granada CF, 'Toché' ya sumaba 25 goles con la camiseta del Cartagena -19 marcados la temporada anterior y 6 en la aludida-. Y ese mismo era justo el registro que atesoraba un histórico jugador del Cartagena FC -anterior denominación del club- como Andrés Fernandez, que jugó tres años en el cuadro cartagenerista, desde 1984 a 1987.

Al final, Toché se haría con el récord catorce días después y por la puerta grande. Marcó dos goles que sirvieron para tumbar al Betis (2-1) y así pudo conceder un mayor valor al que previamente le endosó a Roberto Fernández. En total 35 fueron las dianas que consiguió con los murcianos en Segunda y esa una marca que todavía está por superar.