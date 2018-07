GRANADA CF Tira y afloja por Joselu El futbolista es pretendido por el Real Oviedo, pero el Granada no tiene ninguna necesidad de reforzar a un rival directo ANTONIO NAVARRO GRANADA Viernes, 27 julio 2018, 01:18

Que Joselu Moreno le gusta al Real Oviedo ya no es ningún secreto, aunque ahora la incógnita que se abre respecto a la situación actual del delantero del Granada es hasta que punto está dispuesto a llegar el club carbayón para hacerse con sus servicios.

El punta onubense, de 27 años, firmó la pasada campaña con el Granada hasta el 2020, convirtiéndose en uno de los pilares ofensivos del proyecto rojiblanco tras el fiasco que resultó ser la primera campaña de John Jiang al frente del Granada, la última en Primera hasta la fecha.

Ahora mismo pelea junto a Rodri y Adrián Ramos por hacerse con un puesto en la delantera del equipo granadino, pero la aparición del Oviedo puede cambiar por completo esta situación si los asturianos convencen al jugador de que tendrá mayor éxito vistiendo de azul que de rojiblanco. Si esto ocurre el siguiente paso sería intentar llegar a un acuerdo con el Granada para que el futbolista cambie de aires y viaje hasta el norte de España.

Por ahora fuentes cercanas al club ovetense afirman que hay sintonía entre el delantero y el equipo asturiano, que tiene a Toché como único 'nueve' puro de su plantilla. Atendiendo a estas mismas fuentes la predisposición del jugador es «positiva», pero el gran escollo en el marco de su contratación está en que el Granada no quiere dejarlo salir y da de partida una cifra prohibitiva: un millón de euros.

La posición del club rojiblanco está bien definida. Joselu cuenta para el entrenador, puede ser un jugador importante en principio. A pesar de que otros equipos como Cádiz y Osasuna se han fijado en él, no está en venta. El club no lo quiere dejar marchar porque necesita un mínimo de tres delanteros de ciertas garantías en su plantilla (sobre todo ahora que Diego Martínez está demostrando bastante querencia por el sistema 4-4-2) y si hay algo que no necesita es dar facilidades a la hora de reforzarse a sus rivales directos, un error que ya pagó caro cuando en el curso 16/17 cedió a Machís y a Rubén Pérez al Leganés o permitió que Babin acabara firmando por el Sporting de Gijón. Es por ello que las partes solo se sentarán a negociar si desde el Oviedo hacen un esfuerzo importante por atraer al jugador, compensando al club rojiblanco con una cantidad que considere aceptable por dejar marchar al futbolista, cuyo salario anual está en torno a los 600.000 euros.

Se da la circunstancia de que si el Oviedo está especialmente huérfano de delanteros es debido en parte al éxito que el Granada logró en las negociaciones que mantuvo hace un mes con Rodri, un punta que tras descender con la Cultural Leonesa estuvo en la órbita de ambos equipos y finalmente se acabó decantando por firmar en el Granada.

Mientras se esclarece esta situación y el Oviedo decide apretar o no para hacerse con los servicios del hoy futbolista rojiblanco, Joselu se entrena como uno más a las órdenes de Diego Martínez, que lo vio marcar su primer gol de la pretemporada el pasado martes en el partidillo amistoso frente al Real Jaén.

En la mañana de ayer dos detalles hicieron que el entrenamiento de Joselu fuera ligeramente diferente al del resto de sus compañeros. El primero fue el hecho de que saltó al césped en último lugar, cuando el resto del equipo ya había empezado a calentar, ganándose una cariñosa reprimenda por parte de Germán, que le pidió que no se retrasase más a la hora de empezar a trabajar. El buen ambiente en el grupo se prolongó durante toda la sesión, que Joselu acabó en solitario ya que se quedó realizando un test de resistencia mientras el resto de sus compañeros enfilaron el camino hacia vestuarios.

Altibajos goleadores

Joselu Moreno goza de un buen cartel en Segunda debido a sus números en las dos últimas campañas. El delantero no había encontrado la estabilidad deseada ni en el Mallorca ni en el Recreativo (equipos en los que jugó la campaña 2014/15) ni en su primer año en el Lugo, en el que sólo marcó cinco goles en 18 partidos (2015/16). Muy diferentes fueron sus números de la siguiente campaña. El punta onubense se hizo titular indiscutible en el conjunto lucense a base de goles, pues terminó firmando 23, una cifra que lo convirtió en pichichi a la finalización de la temporada 2016/17.

En la siguiente, la última hasta la fecha, jugó 41 partidos con el Granada en los que anotó nueve tantos. Todos ellos los celebró en la primera vuelta, pues en la segunda vivió una época de sequía debido principalmente a que Adrián Ramos lo apartó de la titularidad. No obstante, Joselu conectó bien con la grada de Los Cármenes, que valoró su entrega y llegó a corear su nombre en varios partidos a pesar de esa mala racha finalizadora.