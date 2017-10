Granada CF | Seguimiento Nástic - Granada CF: A Tarragona en busca de la excelencia Debutante. Chico Flores, que se estrena en una convocatoria con el Granada, salta para rematar. / Pepe Villoslada / GCF El Granada busca su cuarta victoria consecutiva para asentarse definitivamente en la zona noble CAMILO ÁLVAREZ Granada Miércoles, 11 octubre 2017, 17:51

Las dudas generadas en el inicio liguero se han ido disipando. No tanto del juego, cada vez más solvente pero poco atractivo en muchas fases, pero sí en cuanto a la consistencia de un equipo creado para ascender pero con mucho terreno que recorrer antes de alcanzar su nivel máximo. Demasiadas piezas nuevas que encajar, a pesar de que muchos de los integrantes de la plantilla se conocían de etapas anteriores. Ante el Lugo el Granada dio un paso importante para asentarse en la zona en la que se quiere instalar hasta el final del curso. Ya ocupa plaza de 'play off' (sexto), pero el liderato le queda tan cerca que lo puede rozar.

Para ello depende de otros resultados pero tiene que ganar obligatoriamente en Tarragona. Sería la cuarta victoria consecutiva, un hito del que en los últimos seis años nadie ha podido hablar en Primera división en Granada, donde dos victorias seguidas era toda una proeza.

Lejos queda ya esa etapa y el equipo rojiblanco quiere escribir una nueva historia que recordar con otro periodo de transición en Segunda que empieza a gustar como el anterior. La afición ha cambiado su talante al comprobar que sus jugadores, por encima de todo, se entregan en cada partido. Los matices futbolísticos abren debates pero no ponen en duda la profesionalidad de los futbolistas. Ese es el mensaje que transmite Oltra cada vez que comparece. Las cosas se pueden hacer ajustándose en mayor o menor medida a sus indicaciones, pero por encima de todo está el competir de principio a fin.

Al esfuerzo ha sumado un ajuste en el sistema defensivo que, reconoce, ha encontrando en la figura de Saunier la pieza clave. Porque la pegada siempre la ha tenido, ya sea a balón parado o en jugada. Le faltaba no conceder tanto, algo que en los dos últimos encuentros, sobre todo, se ha solventado.

La realidad que vive Cataluña había generado cierta incertidumbre en la expedición rojiblanca, que ayer partió hacia Tarragona. El Nástic ya tuvo que suspender su partido ante el Barcelona B el famoso 1-O y no era descabellado pensar que se podría repetir la historia. La sucesión de acontecimientos ayer aleja esa posibilidad y el deporte sigue su curso con normalidad salvo sorpresa.

El Granada busca asentarse en lo más alto y su rival respirar algo más tranquilo. El Nástic ya ha vivido el cese de su primer entrenador pero sigue sin reaccionar -es penúltimo-.

¿Rotaciones?

Oltra es poco partidario de tocar su alineación. No hizo revoluciones cuando el equipo no ganaba, menos las va a acometer cuando sí que lo hace. Pero esta semana es particular porque debe afrontar tres partidos en seis días. Jugó el domingo ante el Lugo, lo hace hoy en Tarragona y repetirá el sábado frente al Oviedo. Se verá obligado a buscar recambio a uno de sus hombres fuertes. Pedro Sánchez ha sido suspendido finalmente con un partido por infringir el artículo 123.1 del Código Disciplinario, que dice: «Por producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, siempre que la acción origine riesgo, pero no se produzcan consecuencias dañosas o lesivas, se sancionará con suspensión de uno a tres partidos o por tiempo de hasta un mes».

La baja del alicantino hace ganar peso a la posibilidad de ver de inicio en el campo a Antonio Puertas, que está teniendo mucho menos protagonismo del esperado cuando firmó por el Granada. Las alternativas son Licá, que sólo ha jugado en Copa del Rey y por el momento no cuenta mucho para Oltra, o reconvertir a Kunde, una opción más arriesgada. El camerunés, goleador frente al Lugo, se ha convertido en el mejor revulsivo cuando el equipo rojiblanco se atasca en segundas partes. Incluso Quini ha tenido algunos minutos como extremo. La otra opción de Kunde sería jugar en su puesto natural, el de mediapunta, aunque ahí ha ganado enteros Espinosa como sustituto de Sergio Peña.

El peruano es otra de las bajas, pues a pesar de no poder jugar con su selección sigue en Sudamérica y estará alejado de los campos durante dos y tres semanas, según el club, por su esguince de clavícula.

La gran novedad en la convocatoria es la presencia por primera vez del último y sorprendente fichaje: Chico Flores. Llegó tras un periodo de inactividad en el que había trabajado por su cuenta pero el ritmo de competición se alcanza jugando, por eso ha tardado en entrar en una lista. Ahora que lo ha hecho, incluso tiene opciones de jugar, ya que Saunier es la única duda razonable por unas leves molestias físicas. Aunque Oltra dijo ayer que no parecía nada grave y esperaba poder contar con él, el francés tiene un largo historial de lesiones musculares que emerge cuando no tiene descanso. El valenciano cree que para Tarragona llegará en buen estado y medita darle descanso frente al Oviedo, pero estos pequeños problemas aparecidos ayer hacen dudar de sus planes.

La acumulación de partidos y el estado físico de algunos jugadores tienen la llave de una alineación algo distinta a las últimas. Alberto Martín en el centro del campo o Quini como lateral, por aquello de que son los recambios más utilizados junto a Kunde, se presentan como variantes para dar descanso a jugadores que acumulan muchos kilómetros.